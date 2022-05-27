  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. В радянському стилі. Як ЛДПР обирала заміну Жириновському (фото, відео)
рус
    У світі

    В радянському стилі. Як ЛДПР обирала заміну Жириновському (фото, відео)

    Наступник Жириновського на посаді голови ЛДПР був обраний без жодної альтернативи - В радянському стилі. Як ЛДПР обирала заміну Жириновському (фото, відео)
    Наступник Жириновського на посаді голови ЛДПР був обраний без жодної альтернативи
    фото з російських ЗМІ

    Члени псевдоопозиційної партії обирали собі нового вождя із одного кандидата

    Ліберально-демократична партії Росії зібралася на з’їзд, де обрала нового вождя замість померлого від коронавірусу українофоба Володимира Жириновського.

    На початку заходу партійці вшанували пам’ять скандального керівника, який 30 років очолював ЛДПР.

    Після цього відбулися вибори нового партійного вождя. У бюлетені, за безальтернативною традицією радянських часів, які намагався відродити перший лідер ЛДПР Жириновський, був вказаний лише один кандидат – Леонід Слуцький.

    Він же і був одноголосно обраний очільником російських ліберальних демократів. «За» проголосувало 86 делегатів з’їзду, «проти» не було подано жодного голосу.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В радянському стилі. Як ЛДПР обирала заміну Жириновському (фото, відео)
    В радянському стилі. Як ЛДПР обирала заміну Жириновському (фото, відео)
    В радянському стилі. Як ЛДПР обирала заміну Жириновському (фото, відео)
    В радянському стилі. Як ЛДПР обирала заміну Жириновському (фото, відео)

    Нагадаємо, що скандальний лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив до лікарні із коронавірусом 9 лютого.

    Кілька разів ЗМІ повідомляли про його смерть, втім, офіційною датою смерті одного із найодіозніших українофобів РФ вважається 6 квітня, коли про це оголосив спікер Держдуми.

    Ховали Жириновського у закритій труні. А за півтора місяці син колишнього лідера ЛДПР змінив ім’я, по-батькові та прізвище.

    Читайте також: Хто може замінити Жириновського? Досьє на скандального кандидата в лідери ЛДПР
    Теги: росія Володимир Жириновський #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В радянському стилі. Як ЛДПР обирала заміну Жириновському (фото, відео)