Зеленський схвалив закон про відпустку для військових

Відпустка може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відпустку для військовослужбовців під час воєнного стану. Про це йдеться у картці законопроєкту.

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Документ передбачає, що:

в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення;

кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

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Раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці.