Зеленський: США мають активніше долучитися до мирних переговорів

Президент подякував американцям за підтримку та закликав зміцнити ППО України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute, розповів їм про наслідки останніх російських обстрілів і закликав до активізації дипломатії для досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Обстріли і ППО

На тлі нещодавніх ударів Росії по Україні Зеленський наголосив: зміцнення протиповітряної оборони зараз особливо критичне. Президент подякував Сполученим Штатам і звичайним американцям за підтримку, яку Україна відчуває впродовж усіх років повномасштабної агресії.

Представники Hudson Institute, зі свого боку, відзначили сильні позиції України на фронті та розповіли про спілкування з українцями під час візиту – зокрема з бойовими медиками.

фото: Офіс президента

Конгрес і дипломатія

На зустрічі також обговорили співпрацю з Конгресом США та дипломатичну роботу задля справедливого миру. Зеленський наголосив на важливості активної участі Вашингтона в переговорному процесі.

«Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, і справді важливо, що в нас є такі сильні союзники на різних рівнях», – сказав президент.

За його словами, Україна розраховує, що пауза в перемовинах зрештою завершиться і дипломатія запрацює повноцінно.

Окрему вдячність Зеленський висловив за підтримку проєктів першої леді Олени Зеленської.

Hudson Institute – один із провідних аналітичних центрів Вашингтона, що досліджує питання міжнародної безпеки, зовнішньої політики та стратегічного планування. Організація послідовно підтримує Україну і підтримує тісні зв'язки з американськими законодавцями.

Нагадаємо, раніше Зеленський уже зустрічався з керівниками провідних американських аналітичних центрів – зокрема з представниками Hudson Institute, America First Policy Institute та Атлантичної ради. Тоді йшлося про ситуацію на фронті, розвиток оборонного виробництва і перспективи військово-технічної співпраці з США.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо нещодавно заявив, що переговори щодо України не дають результату і Вашингтон не має наміру витрачати час на процес без реального прогресу.