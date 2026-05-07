Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон закликав Іран підтримати міжнародну місію в Ормузькій протоці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Макрон закликав Іран підтримати міжнародну місію в Ормузькій протоці
Макрон провів переговори з президентом Ірану
фото: Reuters

Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої сторони обговорили ситуацію навколо Ормузької протоки та можливі дипломатичні кроки для деескалації. Про це пише Reuters, передає «Главком».

За словами Макрона, він наголосив на важливості вільного судноплавства через Ормузьку протоку та закликав Тегеран розглянути ініціативу Британії та Франції щодо створення міжнародної місії для гарантування безпечного проходу кораблів.

«Я запросив президента Ірану скористатися цією можливістю», – повідомив Макрон у соцмережі X, додавши, що також планує обговорити це питання з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас іранські державні медіа повідомили, що Пезешкіан під час розмови заявив про готовність Ірану «в рамках міжнародного права» шукати дипломатичні шляхи завершення війни та захисту інтересів іранського народу.

Як повідомлялось, Франція перекинула свою ударну авіаносну групу до Червоного моря через загострення ситуації навколо Ормузької протоки та ризику нової ескалації між США й Іраном. 

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон Іран переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп намагався підкреслити свою перевагу через метафору з картами
«У мене є всі карти»: Трамп оконфузився через незнання правил гри UNO
4 травня, 16:51
Трамп різко відреагував на заяви канцлера Німеччини
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
29 квiтня, 09:33
Мурал у Тегерані, що зображує іранські ракети, які атакують корабель ВМС США
NYT: США та Іран опинилися у пастці режиму «ні миру, ні війни»
27 квiтня, 01:44
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
25 квiтня, 00:58
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
22 квiтня, 12:40
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
20 квiтня, 05:18
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
17 квiтня, 23:35
У регіоні вже перебуває понад десяток американських військових кораблів, і ще більше прямують туди
«Мінна гра» проти Ірану. США розпочали операцію в Ормузькій протоці
16 квiтня, 11:40
Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена»
Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена»
12 квiтня, 00:03

Політика

Макрон закликав Іран підтримати міжнародну місію в Ормузькій протоці
Макрон закликав Іран підтримати міжнародну місію в Ормузькій протоці
Умєров готується до переговорів з Віткоффом у США – Bloomberg
Умєров готується до переговорів з Віткоффом у США – Bloomberg
Трамп зізнався, що очікував нафту по $250 після початку війни з Іраном
Трамп зізнався, що очікував нафту по $250 після початку війни з Іраном
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
Франція перекинула авіаносець до Червоного моря
Франція перекинула авіаносець до Червоного моря
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:27
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Вчора, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua