Макрон закликав Іран підтримати міжнародну місію в Ормузькій протоці

Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої сторони обговорили ситуацію навколо Ормузької протоки та можливі дипломатичні кроки для деескалації. Про це пише Reuters, передає «Главком».

За словами Макрона, він наголосив на важливості вільного судноплавства через Ормузьку протоку та закликав Тегеран розглянути ініціативу Британії та Франції щодо створення міжнародної місії для гарантування безпечного проходу кораблів.

«Я запросив президента Ірану скористатися цією можливістю», – повідомив Макрон у соцмережі X, додавши, що також планує обговорити це питання з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас іранські державні медіа повідомили, що Пезешкіан під час розмови заявив про готовність Ірану «в рамках міжнародного права» шукати дипломатичні шляхи завершення війни та захисту інтересів іранського народу.

Як повідомлялось, Франція перекинула свою ударну авіаносну групу до Червоного моря через загострення ситуації навколо Ормузької протоки та ризику нової ескалації між США й Іраном.