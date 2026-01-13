Понад 20% суден російського «тіньового флоту» зупинилися – Зеленський

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

Перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський доповів президенту Володимиру Зеленському. Він поінформував главу держави про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Зеленського.

«Важливо, щоб усі наші позиції базувались на справжніх перспективах», – наголосив президент.

Зокрема, Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот. «Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на «тіньовий флот» щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту», – додав він.

«Обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на $30 млрд. Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни. Також будемо інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору», – підкреслив Зеленський.

Президент підсумував: «Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора – це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках. Дякую команді СЗР за результативну роботу».

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї. США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella I.

Також Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.