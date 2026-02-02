Нові санкції проти РФ, українська делегація вирушила на переговори в ОАЕ. Головне за 2 лютого 2026

Дайджест новин 2 лютого 2026 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про масштабні санкції проти компаній, які забезпечують роботу російського танкерного флоту. Також Світовий банк погодився виділити $40 млн на відновлення енергосистеми України. Крім того, українська делегація вирушила до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів.

«Главком» склав добірку головних подій 2 лютого:

Зеленський підписав санкційний указ

Україна продовжує системний тиск на економічні та цифрові інструменти російської агресії. Президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про масштабні санкції проти компаній, які забезпечують роботу російського танкерного флоту, а також проти осіб, відповідальних за кібератаки та пропаганду.

Це рішення стало черговим кроком у межах синхронізації обмежень із Європейським Союзом, який нещодавно також посилив тиск на рупори Кремля. Ключовим елементом нового пакета стали обмеження проти логістичних компаній, що обслуговують російські танкери. Йдеться про судна, які перевозять нафту в обхід міжнародного «цінової стелі».

Індія остаточно відмовилась від російської нафти

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі.

Глава Білого дому Дональд Трамп повідомив, що провів розмову з індійським політиком. «Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю та припинення війни між Росією і Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей!» – заявив він.

Трамп повідомив, що з «дружби та поваги до прем'єр-міністра Моді» політики домовилися про торговельну угоду між Сполученими Штатами та Індією, яка набирає чинності негайно. Зазначається, що Сполучені Штати знизять мита з 25% до 18%.

Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу

Уряд Угорщини подав позов до Суду Європейського Союзу, в якому вимагає скасувати регламент RePower, спрямований на відмову від російського газу. Міністр закордонних справ Угорщини стверджує, що під час прийняття цього регламенту Європейський Союз начебто перевищив свої повноваження, помилково представивши регламент як торговельно-політичне рішення, а не як санкцію, що ставить під загрозу енергопостачання Угорщини.

Регламент був прийнятий Європейським парламентом ще в грудні. Попередній план передбачав, що рішення торкнеться виключно російського газу, тоді як про заборону російської нафти та ядерного палива у 2026 році буде вирішено в іншому регламенті.

Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував визнання Євросоюзом Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Він наголосив, що наша держава ухвалила таке ж рішення.

Світовий банк виділяє $40 млн на відновлення енергосистеми України

Міністр енергетики та керівна директорка Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б’єрде домовилися про подальшу підтримку енергетичного сектору України. Так, Світовий банк планує спрямувати до $40 млн для НЕК «Укренерго» на закупівлю критично важливого обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми.

Інші важливі новини