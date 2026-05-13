«Важливий меседж». Зеленський відреагував на заяву Мадяра з критикою Росії

Ростислав Вонс
За словами глави держави, Москва знову показала, що становить загрозу не лише для України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, в яких той засудив чергову масовану російську атаку на Україну. Глава держави назвав це «важливим меседжем», повідомляє «Главком».

Український лідер подякував главі угорського уряду за «небайдужість та сильну позицію». «Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом. Атака триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни», – написав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону.

Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду. Зокрема, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.

Як відомо, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів.

