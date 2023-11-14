Президентка Грузії вимагає посилення контролю за російськими втікачами

Саломе Зурабішвілі: «Ми боїмося гібридної війни, яка відбувається не лише у нас»

Грузія побоюється загрози гібридної війни, що йде від Москви, тому владі необхідно перевіряти росіян, які живуть у країні. Про це президентка країни Саломе Зурабішвілі розповіла в інтерв'ю французькому радіо RFI. Вона визнала, що емігранти з Росії роблять внесок в економіку Грузії, проте взагалі не мають зацікавленості в інтеграції в грузинську культуру.

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«У нас таке відчуття, що вони поводяться так, начебто знаходяться вдома, можливо, згадуючи, як це було раніше (за СРСР – «Главком»). І особливо є відчуття, що (їхній в'їзд – «Главком») недостатньо контролюється, і серед цієї маси ми не знаємо, хто може увійти до країни. І чи перебуває він під наглядом», – вважає Зурабішвілі.

За її словами велика кількість росіян, а це близько 100 тисяч, залишається в Грузії, хоча потім вони, швидше за все, переїдуть до інших країн.

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«Це економічний внесок, вони (росіяни – «Главком») беруть участь в господарському житті. У Грузії дуже легко вести бізнес, відкрити компанію можна за 24 години. Вони відкривають невеликі індивідуальні компанії. Населення засмучене, тому що це російськомовне населення прибуває, не виявляючи реального інтересу до інтеграції в культуру країни», – пеереконана президентка Грузії.

Що стосується політичних страхів Грузії, то очільниця країни сказала наступне: «Ми боїмося гібридної війни, яка відбувається не лише у нас».

Президентка Грузії наголосила на тому що Грузія має бути повноцінним членом ЄС уже незабаром.

«Ми бачимо цей шлях не відразу, але я думаю, що і Європа, і НАТО розуміють що для Грузії, що вона не має ні бажання, ні права залишатися поза європейською, євроатлантичною спільнотою. Врешті-решт, і це є демонстрацією європейської історії останніх десятиліть, що лише перебуваючи по інший бік цього кордону можна отримати безпеку, а не просто процвітання. Для нас, як і для інших східних (європейських) країн, важлива безпека та приналежність до безпечнішого світу і водночас це можливість сказати Росії: «Ви можете бути сусідом, але ви також повинні поважати кордони». Драма, яка зараз розгортається в Україні, яка також розігралася в Грузії та інших сусідніх з Росією країнах, відбувається тому, що Росія не знає своїх кордонів», – запевнила вона.

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Водночас, Зурабішвілі вкотре підтримала Україну, висловивши надію на «нормалізацію» відносин з Росією, якщо та поважатиме межі суверенних країн. Президент наголосила, що рішення про надання Грузії статусу кандидата в члени ЄС є важливим кроком і наголосила на вирішальній ролі європейської підтримки у розвитку країни.

Раніше стало відомо, що Грузія відмовляється від запровадження антиросійських санкцій, щоб не нашкодити громадянам та безпеці країни. Про це заявив речник грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, пише «Sputnik Грузія». Папуашвілі пояснив, що європейські країни беруть до уваги ймовірні наслідки від санкцій, ухвалюючи рішення про їх запровадження. «На землі немає країни, яка б давала нам гарантії безпеки. У плані безпеки ми залежимо лише від себе», – сказав спікер парламенту.

Також до Грузії проникла «диверсійна група росіян». Про це заявив ув'язнений колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі по відеозв'язку на судовому процесі у справі про розтрату бюджетних коштів.