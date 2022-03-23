Зеленський виступить перед депутатами парламенту Швеції

Виступ президента України перед парламентом Швеції заплановано на 9:55 за київським часом

Президент України Володимир Зеленський завтра, 24 березня, виступить з промовою перед членами парламенту Швеції. Про це повідомляє пресслужба Риксдагу.

Виступ Зеленського перед парламентом Швеції заплановано на 9:55 за київським часом.

«Для мене велика честь, що президент України бажає виступити перед парламентом у розпал палаючої війни. Риксдаг прийняв рішення про унікальні заходи підтримки України і продовжує підтримувати боротьбу країни за свободу», – заявив спікер парламенту Андреас Норлен.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Раніше Зеленський виступив перед Конгресом США та назвав альтернативу закритого неба.