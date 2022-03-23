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    Політика

    Зеленський виступить перед депутатами парламенту Швеції

    Зеленський виступить перед депутатами парламенту Швеції
    фото: Офіс президента

    Виступ президента України перед парламентом Швеції заплановано на 9:55 за київським часом

    Президент України Володимир Зеленський завтра, 24 березня, виступить з промовою перед членами парламенту Швеції. Про це повідомляє пресслужба Риксдагу.

    Виступ Зеленського перед парламентом Швеції заплановано на 9:55 за київським часом.

    «Для мене велика честь, що президент України бажає виступити перед парламентом у розпал палаючої війни. Риксдаг прийняв рішення про унікальні заходи підтримки України і продовжує підтримувати боротьбу країни за свободу», – заявив спікер парламенту Андреас Норлен.

    Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

    Раніше Зеленський виступив перед Конгресом США та назвав альтернативу закритого неба.

    Теги: Швеція росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський виступить перед депутатами парламенту Швеції