Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео)

На центральній площі Вільнюса підняли прапор із Бахмута

Президента України Володимир Зеленський виступив у Вільнюсі на відкритті концерту кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». Туди він прийшов разом із першою леді Оленою Зеленською.

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Повний текст виступу:

Слава Україні! Як вдома. Дуже приємно. Дякую Литва, дуже дякую. Я не знаю вашої мови, я говоритиму українською – мовою наших героїв та воїнів. Звичайно буде переклад на вашу рідну мову.

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Вільнюсе, велика честь бути тут! Я вітаю тебе! Вітаю і дякую! Кожному і кожній з вас! Тут, у Вільнюсі, ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти. І знають, що безпека – це разом з Україною.

Я вдячний тобі, Вільнюсе, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у вас вдома, в Литві врятувались від бойових дій… Дякую вам! Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку, чесну і – що важливо – сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО.

Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять – ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу! І ніколи, ніколи й нікому не можна озиратися на Москву! Я хочу подякувати вам. Я дякую тобі, Гітанасе! Ти завжди нам дуже сильно допомагаєш. Дякую вам, пане мере! І дякую усім вам на площі зараз!

Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в будь-якому іншому місці вашої столиці вашої країни! Литва завжди буде тільки вашою! Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортацій з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі і приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків в Празі та «зимових війн» проти свободи Фінляндії… Жодних окупацій в Європі більше не буде!

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Український прапор хоч і пробитий кулями, але живий, гордий та вільний, – означає, що і кожен прапор націй Європи буде живим, гордим та вільним. Там в руїнах Бахмута, на полях інших битв в Україні залишаться розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах. Сьогодні я поїхав в дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора… І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо – всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це – завелике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильніше. Шловє Укравнай, Шловє Лєтувай!

Раніше повідомлялося, що президент після промови взяв участі у піднянні прапора України на центральнйі площі Литви.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО. Про підсумки першого дня «Главком» писав тут. Завтра очікується виступ Зеленського.