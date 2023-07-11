Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео)
Володимир Зеленський: Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять – ми вже союзники
фото: скрін із відео

На центральній площі Вільнюса підняли прапор із Бахмута

Президента України Володимир Зеленський виступив у Вільнюсі на відкритті концерту кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». Туди він прийшов разом із першою леді Оленою Зеленською. 

Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео) фото 1

Повний текст виступу:

Слава Україні! Як вдома. Дуже приємно. Дякую Литва, дуже дякую. Я не знаю вашої мови, я говоритиму українською – мовою наших героїв та воїнів. Звичайно буде переклад на вашу рідну мову.

Вільнюсе, велика честь бути тут! Я вітаю тебе! Вітаю і дякую! Кожному і кожній з вас! Тут, у Вільнюсі, ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти. І знають, що безпека – це разом з Україною.

Я вдячний тобі, Вільнюсе, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у вас вдома, в Литві врятувались від бойових дій… Дякую вам! Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку, чесну і – що важливо – сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО.

Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять – ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу! І ніколи, ніколи й нікому не можна озиратися на Москву! Я хочу подякувати вам. Я дякую тобі, Гітанасе! Ти завжди нам дуже сильно допомагаєш. Дякую вам, пане мере! І дякую усім вам на площі зараз!

Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео) фото 2

Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в будь-якому іншому місці вашої столиці вашої країни! Литва завжди буде тільки вашою! Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортацій з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі і приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків в Празі та «зимових війн» проти свободи Фінляндії… Жодних окупацій в Європі більше не буде!

Український прапор хоч і пробитий кулями, але живий, гордий та вільний, – означає, що і кожен прапор націй Європи буде живим, гордим та вільним. Там в руїнах Бахмута, на полях інших битв в Україні залишаться розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах. Сьогодні я поїхав в дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора… І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо – всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це – завелике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильніше. Шловє Укравнай, Шловє Лєтувай!

Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео) фото 3

Раніше повідомлялося, що президент після промови взяв участі у піднянні прапора України на центральнйі площі Литви.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО. Про підсумки першого дня «Главком» писав тут. Завтра очікується виступ Зеленського.

Теги: прапор Литва Володимир Зеленський Україна Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розкритикував НАТО за невизначену позицію щодо запрошення України до Альянсу
Зеленський намагається переконати союзників НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian﻿
Сьогодні, 17:50
Відтепер символ української незламності майорітиме на центральній площі столиці Литви
У Вільнюсі замайорів прапор України, привезений з Бахмута (відео)
Сьогодні, 19:20
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Україну приймуть у НАТО за спрощеною процедурою. Підсумки першого дня саміту
Сьогодні, 18:18

Політика

Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео)
Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео)
Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16
Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16
Зеленський намагається переконати союзників НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian﻿
Зеленський намагається переконати союзників НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian﻿
Уряд звільнив Мельника з посади заступника глави МЗС
Уряд звільнив Мельника з посади заступника глави МЗС
Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Новий член наглядової ради «Центренерго» виявився фанатом... комуністів і Жириновського (фото)
Новий член наглядової ради «Центренерго» виявився фанатом... комуністів і Жириновського (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
18K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
18K
Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
18K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
13K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
11K
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Сьогодні, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Сьогодні, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту