Зеленський вивів Мудру з двох президентських комісій

Мудру, яка фігурує у справі «Форест Гамп», виведено зі складу комісії при президентові України з питань громадянства

Володимир Зеленський змінив склад комісій при президентові України з питань громадянства та у питаннях помилування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні укази.

Ірину Мудру, якій оголосили підозру у справі «Форест Гамп», виведено зі складу комісії при президентові України з питань громадянства. «Вивести зі складу зазначеної комісії І. Мудру, увільнивши її від виконання обов'язків голови комісії, В. Дубовика та Є. Мойсюка», – йдеться в указі №1089/2026.

Водночас Кирила Буданова, керівника Офісу президента України, Зеленський увів до складу комісії з питань громадянства та призначив її головою.

В окремому щодо комісії з питань помилування йдеться про виведення Ірини Мудрої з її складу. Вона обіймала посаду заступниці голови комісії.

Нагадаємо, у вересні Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Її підозрюють у легалізації 150 млн грн, отриманих незаконним шляхом.

Згодом 8 жовтня ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла з-під варти. За неї було внесено заставу в повному обсязі – 20 млн грн.