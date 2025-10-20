Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

У разі ухвалення законопроєктів дію воєнного стану та мобілізації буде продовжено до лютого 2026 року

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні законопроєкти.

Законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті. Глава держави пропонує продовжити воєнний стан і відповідно мобілізацію на 90 діб. Тобто з 5 листопада до лютого 2026 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації. Так, Рада 17-й раз продовжить їхню дію.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.