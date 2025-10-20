Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Парламент 21 жовтня вкотре продовжить термін дії воєнного стану та мобілізації
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У разі ухвалення законопроєктів дію воєнного стану та мобілізації буде продовжено до лютого 2026 року

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні законопроєкти.

Законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті. Глава держави пропонує продовжити воєнний стан і відповідно мобілізацію на 90 діб. Тобто з 5 листопада до лютого 2026 року.

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації фото 1
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації фото 2

Нагадаємо, Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації. Так, Рада 17-й раз продовжить їхню дію.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Читайте також:

Теги: воєнний стан мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йосиф Маліцький залишився напризволяще після мобілізації його єдиного сина
На Львівщині ТЦК мобілізував єдиного сина, який опікувався прикутим до ліжка батьком
25 вересня, 07:25
Іллєнко: Має бути певний елемент примусу держави, законного примусу
Проблема ухилянтів. Політик, який перебуває на нулі пояснив, як діяти державі
27 вересня, 10:50
Осінній призов у збройних силах РФ починається з 1 жовтня
Путін підписав указ про осінній призов
29 вересня, 15:34
СБУ викрила посадовця Мін’юсту, який організував схему ухилення від мобілізації
СБУ викрила посадовця Мін’юсту, який організував схему ухилення від мобілізації
3 жовтня, 14:11
Зеленський: Путін може розв’язати світову війну, аби врятувати свій рейтинг
Зеленський пояснив, що уб’є рейтинг Путіна
9 жовтня, 10:15
Парламент 17-й раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів
Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан: названо дату
15 жовтня, 17:20
З листопада 2024 року по липень 2025 року понад 25 тис. солдатів та офіцерів РФ самовільно залишили свої частини
Терорист Гіркін визнав: Путін відправляє росіян на м'ясо
18 жовтня, 11:10
Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком
27 вересня, 18:26
За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату
Незаконні виплати мобілізованому чиновнику. Завершено розслідування щодо екссекретаря Київради
9 жовтня, 11:35

Політика

Зеленський домовився зустрітися з Макроном
Зеленський домовився зустрітися з Макроном
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта
Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта
Трамп передумав? Зеленський розкрив інший спосіб отримати «Томагавки»
Трамп передумав? Зеленський розкрив інший спосіб отримати «Томагавки»

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua