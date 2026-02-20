Головна Країна Політика
Зеленський запросив прем’єр-міністерку Японії до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський запросив прем’єр-міністерку Японії до України
Зеленський сподівається на співпрацю з Японією
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Ми хочемо відкрити нову сторінку – оборонну співпрацю між нашими країнами, – думаю, вона може стати історичною

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості поглиблення оборонного партнерства з Японією та висловив сподівання на подальшу співпрацю між країнами в цій сфері. Про це він сказав в інтерв’ю Kyodo News, передає «Главком».

«У нас хороша координація з урядом Японії на енергетичному та гуманітарному напрямах, а також на рівні посольства тут, в Україні. Японія завжди підтримує відносини між нами. Але якщо ми хочемо відкрити нову сторінку – оборонну співпрацю між нашими країнами, – думаю, вона може стати історичною. Вважаю, що ми могли б зробити це на рівні міністрів, урядів, на рівні пані прем’єр-міністерки і мене або на рівні оборонних інституцій», – наголосив президент.

Президент зазначив, що Японія належить до країн, які мають ліцензії або власне виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам. За його словами, Україна зацікавлена у співпраці з японською стороною, зокрема у спільному виробництві або обміні досвідом і знаннями.

«Ми готові відкрити наші технології – наприклад, морські дрони для захисту узбережжя. Не маючи власного флоту, ми змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою наших морських дронів. Вони не підходять до наших берегів через можливості наших морських дронів. Є й інші речі, що можуть бути корисними для Японії: кібербезпека, дрони-перехоплювачі, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз, ширший досвід сучасної війни тощо. Ми можемо поділитися тим, чого навчилися в цій війні», – підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив: «Ми будемо дуже раді бачити прем’єр-міністерку Такаїчі в Україні. Думаю, це було б дуже важливо для наших двох країн. Я готовий зустрітися в будь-якому форматі, на будь-якому майданчику або під час будь-яких великих зустрічей чи самітів. Але, думаю, корисніше було б зустрітися напряму й зосередитися на наших двосторонніх відносинах. Ми будемо дуже раді їй. І я також готовий приїхати до Японії. Я вже мав таку можливість і дуже пишаюся тим, що відвідав вашу країну».

Нагадаємо, 18 лютого парламент Японії офіційно затвердив Санае Такаїчі на посаді прем’єр-міністерки після перемоги її Ліберально-демократичної партії на дострокових парламентських виборах.

Теги: Володимир Зеленський Японія

