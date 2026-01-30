Президент прокоментував зміни у політиці щодо Білорусі

Зеленський анонсував призначення спецпредставника

Україна готується до системного перегляду політики щодо північного сусіда. Президент Володимир Зеленський заявив про намір призначити спеціального уповноваженого з питань Білорусі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Президент підкреслив, що посада уповноваженого потребує особливих якостей – як дипломатичних, так і вольових. Наразі кандидатура ще не затверджена.

«Я уповноваженого не призначив по Білорусі. Хочу призначити. Хочу зустрітися з кількома дипломатами. Хочу сильну людину на уповноваженого по Білорусі. Вважаю, що це правильно. Треба підтримувати зусилля демократичних сил Білорусі», – зазначив Зеленський.

Як відомо, Кабмін припинив дію угоди з Республікою Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах.

«Припинити дію угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах, вчиненої в м. Мінську 22 вересня 2000 року», – йдеться у постанові.

Нагадаємо, виступаючи у Вільнюсі, Зеленський заявив, що Росія використовує територію Білорусі для ведення війни проти України та шантажу Європи. За його словами, оператори російських ударних безпілотників типу «Шахед» працюють, зокрема, і з білоруської території.

«Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу «Орєшніками». Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, необхідні для створення загрози всім нам у Європі», – наголосив президент.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ про приєднання країни до Ради миру.