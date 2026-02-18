Головна Світ Політика
Парламент Японії переобрав Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: Prime Minister's Office of Japan

Правляча ЛДП отримала переконливу більшість у Нижній палаті після дострокових виборів, уряд планує працювати без кадрових змін

Парламент Японії офіційно затвердив Санае Такаїчі на посаді прем’єр-міністерки після перемоги її Ліберально-демократичної партії на дострокових парламентських виборах. Як передає «Главком» із посиланням на Kyodo News.

Перед початком нової 150-денної сесії парламенту уряд Такаїчі подав у відставку відповідно до вимог Конституції Японії. Після голосування в парламенті вона знову очолила кабінет і розпочала формування нового складу уряду.

Очікується, що значних кадрових змін не відбудеться. Генеральний секретар уряду Кіхара Мінор повідомив, що ключові міністри залишаться на своїх посадах. Йдеться, зокрема, про міністра закордонних справ Тошіміцу Мотегі, міністра фінансів Сацукі Катаяму та міністра оборони Коїдзумі Сіндзіро.

Правляча коаліція отримала 354 голоси в Нижній палаті парламенту, що забезпечило їй контроль над законодавчим процесом. Водночас у Палаті радників коаліція Такаїчі залишається в меншості, що може ускладнювати ухвалення окремих рішень.

Санае Такаїчі стала першою жінкою на посаді прем’єр-міністра Японії після перемоги в керівництві ЛДП у жовтні. Наприкінці січня вона розпустила парламент і оголосила дострокові вибори, які завершилися рекордним результатом для правлячої партії.

Нагадаємо, що Ліберально-демократична партія на цих виборах здобула найбільшу кількість місць за останні роки, що дозволило Такаїчі зміцнити політичні позиції та зберегти курс уряду без суттєвих змін у внутрішній і зовнішній політиці країни.

Теги: Японія вибори прем’єр-міністр

