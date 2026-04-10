«Це був нерозумний крок». Зеленський відповів, чи забере український орден у сирійського диктатора, що втік до Росії

Президент: «Здивований, за що Асаду могли дати орден»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо державної нагороди України, якою досі володіє колишній очільник Сирії Башар Асад. Після падіння режиму Асада та його втечі до Москви питання позбавлення його регалій набуло нової актуальності. Глава держави назвав рішення про нагородження диктатора помилковим і анонсував посилення безпекової співпраці з європейськими партнерами. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Башар Асад був нагороджений найвищою державною нагородою України – орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня – ще у квітні 2002 року. Тодішній президент Леонід Кучма підписав указ про нагородження з формулюванням «за визначний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин».

Попри те, що з початком повномасштабного вторгнення режим Асада підтримав російську агресію та визнав окуповані території України «незалежними», формально нагорода залишалася за ним до останнього часу.

Відповідаючи на запитання про можливість відкликання ордена у диктатора, який зараз переховується в Росії, Володимир Зеленський не приховував свого здивування самим фактом існування такої нагороди.

«Здивований, за що Асаду могли дати орден. Це точно був нерозумний крок», – лаконічно зазначив президент.

Президент анонсував серію зустрічей із лідерами європейських країн, де Україна виступатиме не лише як отримувач допомоги, а й як ключовий партнер у сфері безпеки.

«Найближчим часом у мене будуть зустрічі з європейцями. Так, як ми домовляємося на Близькому Сході та в Затоці, будемо домовлятися і в Європі – нам потрібна довготривала співпраця, яка реально посилює Україну. Дуже важливо йти цим шляхом, тому що я впевнений, що такої військової та безпекової експертизи, яка є сьогодні в нас, ні в кого більше немає. Звісно, окрім цього, будемо говорити про фінансування для України й про питання, пов’язані з нашим місцем у Європейському Союзі», – зазначив Зеленський.

Також Зеленський прокоментував результати свого візиту до Сирії, який став символом нової геополітичної реальності.

