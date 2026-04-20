Естонські посадовці розкритикували Зеленського: подробиці

У Таллінні заявили, що слова про напад РФ на Балтію не відповідають розвідданим і ускладнюють співпрацю

Президент України Володимир Зеленський зазнав критики з боку естонських політиків після заяв про можливу підготовку Росії до нападу на країни Балтії. У Таллінні вважають, що такі оцінки не підтверджуються наявною інформацією та можуть впливати на взаємодію союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Під час інтерв’ю національному телемарафону Зеленський припустив, що Росія може готувати масштабну мобілізацію, яка потенційно спрямована не лише проти України, а й проти держав Балтії. Також він висловив сумніви щодо готовності НАТО застосувати статтю 5 у разі нападу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що такі твердження не відповідають оцінкам естонської розвідки. «Такі висловлювання, по-перше, не відповідають нашим розвідданим і нашій оцінці загроз. Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська або взагалі якимось чином готувалася у військовому плані до нападу на НАТО чи країни Балтії – скоріше навпаки», – зазначив він.

За словами Тсахкни, подібні заяви союзників не сприяють співпраці, хоча Естонія визнає, що Україна неодноразово попереджала про потенційні ризики розширення агресії РФ.

Голова комісії парламенту Естонії з закордонних справ Марко Міхкельсон також розкритикував публічний характер таких заяв. «Це, звичайно, неприємно і, безумовно, підживлює російський наратив про те, що «ми – сторона, яка перемогла», – сказав він.

Міхкельсон додав, що у разі серйозних загроз подібні оцінки мають обговорюватися між союзниками напряму, а не через медіа, оскільки публічні заяви можуть залишатися на рівні спекуляцій. Крім того, він зазначив, що заяви про можливе невиконання статті 5 НАТО можуть підривати довіру до Альянсу.

У свою чергу лідер консервативної партії EKRE Мартін Хельме заявив, що риторика Зеленського може бути спрямована на посилення підтримки з боку партнерів. За його словами, постійне нагнітання загроз може втрачати ефективність і перетворюватися на політичні заяви без практичного результату.

