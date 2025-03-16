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Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський підписав укази про звільнення Баргилевича та призначення Гнатова
фото: Офіс президента

Президент звільнив із посади Анатолія Баргилевича

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генерального штабу Збройних Сил генерала-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Як інформує «Главком», відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

«Звільнити Баргилевича Анатолія Владиславовича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України», – сказано у тексті документа.

Наступним указом Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

«Із метою покращення якості управління військами, указом Президента України - Верховного Головнокомандувача на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначений генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України. Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.

Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах», – сказано у повідомленні Генштабу. 

Раніше президент призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» заступником Єрмака. 

 

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Теги: Володимир Зеленський Міноборони інспектор Андрій Гнатов Анатолій Баргилевич

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