Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя
Глава держави повідомив, що згідно з домовленістю РФ мала утриматися від обстрілів України протягом тижня
скриншот з відео Офісу президента

Зеленський: «Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу»

Україна чекає на реакцію Сполучених Штатів Америки щодо російських ударів по енергетиці. Глава держави наголосив, що президент США Дональд Трамп особисто просив Кремль відмовитися від ударів на час дипломатії та холодної зимової погоди, однак РФ проігнорувала його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?» – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що російська влада постійно бреше і не дотримується обіцянок. Москва хоче скористатися морозами, аби змусити капітулювати Україну.

«Вони брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу», – каже він.

Нагадаємо, американська сторона заявляла про домовленість із РФ утримуватися від ударів по об’єктах енергетики України протягом тижня.

Як відомо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 лютого 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя
Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя
