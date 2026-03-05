Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією
Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для мирної угоди з Росією
фото: Getty Images

Президент США заявив, що український лідер має «взятися за справу і укласти угоду»

Президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що той нібито перешкоджає укладенню мирної угоди з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico, пише «Главком».

За словами Трампа, український президент має активніше працювати над досягненням домовленостей.

«Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду», – сказав він.

Американський президент також заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до укладення мирної угоди.

На запитання журналістів про те, що саме заважає Зеленському погодитися на мир, Трамп прямо не відповів, але заявив, що український лідер нібито не демонструє достатньої готовності до переговорів.

«Немислимо, що перешкодою є саме він. У тебе немає карт на руках. А зараз їх стало ще менше», – заявив Трамп.

Нагадаємо, наприкінці лютого пмериканський лідер Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона тривала 30 хвилин.

За повідомленням Axios, Трамп під час телефонної розмови із Зеленським  заявив, що прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни та «хотів би, щоб війна закінчилася за місяць».

До слова, Трамп заявив, що у Володимира Зеленського є лише один козир, щоб досягти миру в Україні. Президент США вважає, що «єдину річ», яку має Зеленський – це він сам.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США заявив, що Іран чекає ще одна хвиля більших атак
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
2 березня, 18:09
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
2 березня, 13:14
До четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення президент відзначив захисників і захисниць державними нагородами та присвоїв військові звання
Президент присвоїв звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони
25 лютого, 17:42
У Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції
Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі
23 лютого, 19:50
Глава держави відзначив роботу Служби безпеки, а також Національної поліції, Офісу Генерального прокурора
Спецслужби знешкодили найманців, які готували замахи на українських військових
21 лютого, 18:47
16 лютого Зеленський провів селектор по ситуації в областях нашої країни
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
16 лютого, 14:34
CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа
CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа
13 лютого, 01:59
Чим підкуповують американці росіян? Зеленський поділився даними розвідки
Чим підкуповують американці росіян? Зеленський поділився даними розвідки
7 лютого, 10:07
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
7 лютого, 05:28

Політика

Біля Ормузької протоки скупчилися близько тисячі суден
Біля Ормузької протоки скупчилися близько тисячі суден
Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією
Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією
Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня
Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня
Орбан погрожує силою змусити Україну відновити транзит нафтогоном «Дружба»
Орбан погрожує силою змусити Україну відновити транзит нафтогоном «Дружба»
Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися
Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися
Зеленський натякнув Орбану, що буває, коли блокують допомогу
Зеленський натякнув Орбану, що буває, коли блокують допомогу

Новини

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua