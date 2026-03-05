Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією

Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для мирної угоди з Росією

Президент США заявив, що український лідер має «взятися за справу і укласти угоду»

Президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що той нібито перешкоджає укладенню мирної угоди з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico, пише «Главком».

За словами Трампа, український президент має активніше працювати над досягненням домовленостей.

«Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду», – сказав він.

Американський президент також заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до укладення мирної угоди.

На запитання журналістів про те, що саме заважає Зеленському погодитися на мир, Трамп прямо не відповів, але заявив, що український лідер нібито не демонструє достатньої готовності до переговорів.

«Немислимо, що перешкодою є саме він. У тебе немає карт на руках. А зараз їх стало ще менше», – заявив Трамп.

Нагадаємо, наприкінці лютого пмериканський лідер Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона тривала 30 хвилин.

За повідомленням Axios, Трамп під час телефонної розмови із Зеленським заявив, що прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни та «хотів би, щоб війна закінчилася за місяць».

До слова, Трамп заявив, що у Володимира Зеленського є лише один козир, щоб досягти миру в Україні. Президент США вважає, що «єдину річ», яку має Зеленський – це він сам.