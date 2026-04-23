Зеленський готовий до зустрічі з Мадяром: «Хочу, щоб у нас було добросусідство»

Володимир Зеленський розповів, як вибудовуватиме політику з новим керівництвом Угорщини

Президент України Володимир Зеленський сподівається на перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною. Під час спілкування з журналістів онлайн глава держави наголосив на важливості побудови міцних та взаємовигідних зв’язків з Будапештом, інформує «Главком».



Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у сильних відносинах з угорським народом і докладатиме зусиль для їх зміцнення.

«Я привітав Петера Мадяра публічно з перемогою, я дійсно бажаю, щоб у нас було добросусідство і дійсно підтримую народ Угорщини і дуже хочу, щоб у нас були добрі, сильні відносини, взаємовигідні відносини між угорським народом та українцями, і будемо все для цього робити», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави впевнений, що діалог з новим очільником угорського уряду є лише питанням часу та технічної підготовки дипломатів.

«Я впевнений, що буде можливість і ми зустрінемось з новим прем'єр-міністром Угорщини. Зараз іде прихід до влади і, зрозуміло, що після цього наші дипломат знайдуть формат, як нам зустрітися, поспілкуватися, як жити правильно. Відносини мають бути добросусідськими, такими, щоб поважати один одного», – зазначив глава держави.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський привітав лідера угорської опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах. Донедавна відносини між Києвом та Будапештом залишалися напруженими через позицію попереднього уряду Віктора Орбана щодо допомоги Україні та санкцій проти РФ.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський розраховує, що перший транш із розблокованого пакету допомоги від Євросоюзу обсягом €90 млрд надійде вже наприкінці весни. Головними напрямками фінансування стануть оборона та внутрішній оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі фактично вже відбувається виконання домовленостей з ЄС щодо розблокування кредиту для України обсягом €90 млрд на два роки, а також підготовки нового санкційного пакета проти РФ.

Зеленський наголосив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Європейським Союзом навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу «Дружба». Водночас він зазначив, що Київ розраховує на відповідні кроки з боку ЄС, і підкреслив важливість оперативного запуску європейського пакета підтримки.