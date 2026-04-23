Зеленський готовий до зустрічі з Мадяром: «Хочу, щоб у нас було добросусідство»

Лариса Голуб
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський розповів, як вибудовуватиме політику з новим керівництвом Угорщини

Президент України Володимир Зеленський сподівається на перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною. Під час спілкування з журналістів онлайн глава держави наголосив на важливості побудови міцних та взаємовигідних зв’язків з Будапештом, інформує «Главком».
 
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у сильних відносинах з угорським народом і докладатиме зусиль для їх зміцнення.

«Я привітав Петера Мадяра публічно з перемогою, я дійсно бажаю, щоб у нас було добросусідство і дійсно підтримую народ Угорщини і дуже хочу, щоб у нас були добрі, сильні відносини, взаємовигідні відносини між угорським народом та українцями, і будемо все для цього робити», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави впевнений, що діалог з новим очільником угорського уряду є лише питанням часу та технічної підготовки дипломатів.

«Я впевнений, що буде можливість і ми зустрінемось з новим прем'єр-міністром Угорщини. Зараз іде прихід до влади і, зрозуміло, що після цього наші дипломат знайдуть формат, як нам зустрітися, поспілкуватися, як жити правильно. Відносини мають бути добросусідськими, такими, щоб поважати один одного», – зазначив глава держави.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський привітав лідера угорської опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах. Донедавна відносини між Києвом та Будапештом залишалися напруженими через позицію попереднього уряду Віктора Орбана щодо допомоги Україні та санкцій проти РФ.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський розраховує, що перший транш із розблокованого пакету допомоги від Євросоюзу обсягом €90 млрд надійде вже наприкінці весни. Головними напрямками фінансування стануть оборона та внутрішній оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі фактично вже відбувається виконання домовленостей з ЄС щодо розблокування кредиту для України обсягом €90 млрд на два роки, а також підготовки нового санкційного пакета проти РФ. 

Зеленський наголосив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Європейським Союзом навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу «Дружба». Водночас він зазначив, що Київ розраховує на відповідні кроки з боку ЄС, і підкреслив важливість оперативного запуску європейського пакета підтримки.

Читайте також

Орбан погодився розблокувати €90 млрд для України в обмін на нафту
Орбан погодився розблокувати €90 млрд для України в обмін на нафту
20 квiтня, 00:56
Орбан після поразки анонсував перезавантаження партії
Орбан вперше заговорив після поразки: визнав біль і провал партії
17 квiтня, 12:58
Петер Мадяр є лідером угорської партії «Тиса»
Мадяр зробив перші заяви про Україну
13 квiтня, 17:04
Президент Фінляндії разом із міністеркою МЗС провели переговори з президентом України
Президент і глава МЗС Фінляндії провели розмову із Зеленським: що відомо
13 квiтня, 10:33
Міхай Секе-Тот: Голосую за європейські цінності проти російського впливу
Вибори в Угорщині: мер від партії Орбана публічно проголосував за опозицію
12 квiтня, 13:39
Президент України та очільник Єгипту провели телефонну розмову
Єгипет не прийматиме зерно з окупованих територій України – Зеленський
3 квiтня, 18:21
Зеленський розповів, що українським силам вдалося зірвати запланований російський наступ у березні
«Найкраща ситуація за 10 місяців». Зеленський розповів про успіхи на фронті
3 квiтня, 12:05
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: обговорили іранські удари, Ормузьку протоку та оборонну співпрацю
28 березня, 10:32
Глава держави змінив статус культурної установи за внесок у розвиток і популяризацію національного музичного та хореографічного мистецтва
Дніпровський театр опери та балету отримав статус національного
27 березня, 13:16

Політика

Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
Зеленський готовий до зустрічі з Мадяром: «Хочу, щоб у нас було добросусідство»
Зеленський готовий до зустрічі з Мадяром: «Хочу, щоб у нас було добросусідство»
Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву
Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву
Буданов: ОПК України має унікальну можливість для виходу на глобальний ринок
Буданов: ОПК України має унікальну можливість для виходу на глобальний ринок
Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях
Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях
Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради
Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
