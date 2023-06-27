Зеленський звільнив гендиректора «Укроборонпрому»

«Укроборонпром» може очолити Герман Сметанін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора «Укроборонпрому». Про цей йдеться на сайті Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» згідно з поданою заявою», – йдеться в указі.

Нагадаємо, ексочільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром» у грудні 2020 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

24 червня Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева 31-річного Германа Сметаніна на посаді нового керівника «Укроборонпрому».

Раніше повідомлялося, що конфлікт в оборонної галузі намітився навесні 2023 року. 21 березня Рада призначила колишнього керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром стратегічних галузей промисловості. В непублічних розмовах представники влади в один голос говорили, що головна мета цього призначення, як її Камишіну сформулював президент Зеленський, – навести порядок в оборонці.

Перші тижні і новий міністр, і керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв переконували, що ніякого конфлікту не буде, а буде командна робота. Щоправда, експерти на ринку і виробників, і торговців озброєнням припускали, що рано чи пізно постане питання заміни керівництва відомства. Через три місяці після призначення Камишіна головою Мінстратегпрому стало відомо, що Гусєву в «робочій команді» оборонки більше не знайшлося місця.