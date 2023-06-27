Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звільнив гендиректора «Укроборонпрому»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив гендиректора «Укроборонпрому»
Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром»  у грудні 2020 року
фото: glavcom.ua

«Укроборонпром» може очолити Герман Сметанін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора «Укроборонпрому». Про цей йдеться на сайті Офісу президента.

«Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» згідно з поданою заявою», – йдеться в указі.

Нагадаємо, ексочільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром»  у грудні 2020 року.

24 червня Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева 31-річного Германа Сметаніна на посаді нового керівника «Укроборонпрому».

Раніше повідомлялося, що конфлікт в оборонної галузі намітився навесні 2023 року. 21 березня Рада призначила колишнього керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром стратегічних галузей промисловості. В непублічних розмовах представники влади в один голос говорили, що головна мета цього призначення, як її Камишіну сформулював президент Зеленський, – навести порядок в оборонці.

Перші тижні і новий міністр, і керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв переконували, що ніякого конфлікту не буде, а буде командна робота. Щоправда, експерти на ринку і виробників, і торговців озброєнням припускали, що рано чи пізно постане питання заміни керівництва відомства. Через три місяці після призначення Камишіна головою Мінстратегпрому стало відомо, що Гусєву в «робочій команді» оборонки більше не знайшлося місця.

Читайте також: Очолив завод у 28 років: що відомо про ймовірного керівника «Укроборонпрому» Сметаніна

Теги: Володимир Зеленський Укроборонпром указ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реформа «Укроборонпрому»: стало відомо, коли відбудеться реєстрація нової компанії
Реформа «Укроборонпрому»: стало відомо, коли відбудеться реєстрація нової компанії
14 червня, 14:20
За даними ЗМІ рішення про призначення Сметаніна буде оприлюднене 26 червня
«Укроборонпром» очолить 31-річний Сметанін – ЗМІ
Вчора, 10:50
Герман Сметанін зараз очолює харківський танковий завод імені Малишева
Очолив завод у 28 років: що відомо про ймовірного керівника «Укроборонпрому» Сметаніна
Вчора, 17:51

Політика

Доплати військовослужбовцям. Опозиція критикує рішення уряду
Доплати військовослужбовцям. Опозиція критикує рішення уряду
Зеленський звільнив гендиректора «Укроборонпрому»
Зеленський звільнив гендиректора «Укроборонпрому»
Під час війни місцева влада не потрібна. Сенсаційне рішення суду
Під час війни місцева влада не потрібна. Сенсаційне рішення суду
Засідання уряду: які питання будуть розглянуті
Засідання уряду: які питання будуть розглянуті
На всіх напрямках у наших воїнів є просування вперед – Зеленський
На всіх напрямках у наших воїнів є просування вперед – Зеленський
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку (відео)
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
47K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
41K
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
37K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
31K
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
29K
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту