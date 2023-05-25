Зеленський звільнив голову СБУ в Хмельницькій області

Тарас Цюцюра до Хмельниччини працював у Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях

Цюцюра очолив СБУ на Хмельниччині 28 жовтня 2020 року

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Служби безпеки у Хмельницькій області Тараса Цюцюру. Про це йдеться у відповідному указі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звільнити Цюцюру Тараса Романовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області», – йдеться у документі.

Цюцюра очолив СБУ на Хмельниччині 28 жовтня 2020 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2015-му він був першим заступником начальника управління СБУ у Волинській області. До того працював у Чернівецькій та Рівненській областях.

На Рівненщині служив на різних посадах впродовж 12 років. Зокрема, був главою сектору з боротьби з корупцією в органах обласної СБУ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації.