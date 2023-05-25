Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звільнив голову СБУ в Хмельницькій області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив голову СБУ в Хмельницькій області
Тарас Цюцюра до Хмельниччини працював у Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях
фото з відкритих джерел

Цюцюра очолив СБУ на Хмельниччині 28 жовтня 2020 року

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Служби безпеки у Хмельницькій області Тараса Цюцюру. Про це йдеться у відповідному указі.

«Звільнити Цюцюру Тараса Романовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області», – йдеться у документі.

Цюцюра очолив СБУ на Хмельниччині 28 жовтня 2020 року.

У 2015-му він був першим заступником начальника управління СБУ у Волинській області. До того працював у Чернівецькій та Рівненській областях.

На Рівненщині служив на різних посадах впродовж 12 років. Зокрема, був главою сектору з боротьби з корупцією в органах обласної СБУ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації.

Теги: Хмельниччина СБУ Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
26 лютого, 23:01
Олександр Камишін
Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника
24 березня, 23:25
Поліна Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року
Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації
20 квiтня, 19:03

Політика

Зеленський звільнив голову СБУ в Хмельницькій області
Зеленський звільнив голову СБУ в Хмельницькій області
Декларування для публічних службовців можуть відновити цьогоріч – Арахамія
Декларування для публічних службовців можуть відновити цьогоріч – Арахамія
Зеленський, Залужний та Буданов. Навчальні заклади керівництва держави в графіці
Зеленський, Залужний та Буданов. Навчальні заклади керівництва держави в графіці
Уряд готує закон щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали під час війни
Уряд готує закон щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали під час війни
Довгострокові гарантії безпеки для України. Американський дипломат назвав ймовірні варіанти
Довгострокові гарантії безпеки для України. Американський дипломат назвав ймовірні варіанти
«Рамштайн 12»: Данілов повідомив, коли засідання і про що домовлятимуться
«Рамштайн 12»: Данілов повідомив, коли засідання і про що домовлятимуться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
39K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
37K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
25K
Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)
20K
Великий конфуз «маленького картографа» Путіна
20K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту