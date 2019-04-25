Зеленський натякає, що новий закон про мову може бути переглянутий після його приходу до влади



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Прийнятий сьогодні закон про мову навряд чи консолідує Україну, вважає новообраний президент

Володимир Зеленський після вступу на посаду президента планує провести аналіз мовного закону на дотримання всіх конституційних прав та інтересів всіх громадян України. Про це він написав в своєму Facebook.

«Сьогодні важко спрогнозувати наслідки ухвалення цього закону – остаточний його текст, з урахуванням усіх поправок, наразі недоступний. Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України i в інтересах громадян», - написав він.

Зеленський відмітив, що законопроект про державну мову став заручником політичної риторики під час виборів. Також, на його думку, закон був ухвалений без попереднього достатньо широкого обговорення із громадськістю.

«До проекту закону було внесено понад 2 тисячі поправок, що свідчить про відсутність згоди щодо окремих його положень навіть у Верховній Раді», - додає до недоліків прийнятого закону новообраний президент.

Стосовно ж української мови, то Зеленський заявляє, що українська мова – єдина державна мова в Україні, щодо цього питання жодних компромісів.

«Питання в методах, якими ми втілюємо в життя цей стратегічний курс. Моя принципова позиція – держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань, ускладненням бюрократичних процедур», - вважає Зеленський.

Нагадаємо, 25 квітня парламент прийняв у другому читанні і в цілому Закон про забезпечення функціонування української мови як державної. За це рішення проголосували 278 депутатів.