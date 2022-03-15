Зеленський подякував російській журналістці за заклик зупинити війну
Редакторка «Першого каналу» не побоялася закликати до припинення війни у прямому ефірі
Президент України Володимир Зеленський подякував росіянам, які не бояться протестувати і доносити правду про війну. Окремо глава держави подякував редакторці «Першого каналу» Марині Овсянніковій, яка увірвалася в ефір з антивоєнним плакатом. Про це він сказав у своєму відеозверненні.
«Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду (про війну в Україні – ред.). Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, реальні факти своїм друзям, рідним, близьким і особисто тій дівчині, яка увійшла в студію «Першого каналу» з плакатом проти війни», – сказав Зеленський.
Також Зеленський сказав, що російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні.
Крім того, Зеленський звернувся до російських військових.
До слова, президент нагородив 234 військовослужбовців, із них 59 – посмертно.
Як повідомлялося, що уряд запроваджує пакет рішень задля підтримки бізнесу.
Нагадаємо, відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча – Зеленський.