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    Зеленський подякував російській журналістці за заклик зупинити війну

    Марина Овсяннікова увірвалася в ефір з плакатом проти війни в Україні - Зеленський подякував російській журналістці за заклик зупинити війну
    Марина Овсяннікова увірвалася в ефір з плакатом проти війни в Україні
    скріншот із відео

    Редакторка «Першого каналу» не побоялася закликати до припинення війни у прямому ефірі

    Президент України Володимир Зеленський подякував росіянам, які не бояться протестувати і доносити правду про війну. Окремо глава держави подякував редакторці «Першого каналу» Марині Овсянніковій, яка увірвалася в ефір з антивоєнним плакатом. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

    «Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду (про війну в Україні – ред.). Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, реальні факти своїм друзям, рідним, близьким і особисто тій дівчині, яка увійшла в студію «Першого каналу» з плакатом проти війни», – сказав Зеленський.

    Також Зеленський сказав, що російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні.

    Крім того, Зеленський звернувся до російських військових.

    До слова, президент нагородив 234 військовослужбовців, із них 59 – посмертно.

    Як повідомлялося, що уряд запроваджує пакет рішень задля підтримки бізнесу.

    Нагадаємо, відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча – Зеленський.

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    Теги: Володимир Зеленський президент
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    Зеленський подякував російській журналістці за заклик зупинити війну