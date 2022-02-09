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    Зеленський – послу Іспанії: розраховую на підтримку членства України в ЄС

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    Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено вперше відвідує Україну з візитом - Зеленський – послу Іспанії: розраховую на підтримку членства України в ЄС
    Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено вперше відвідує Україну з візитом
    фото: president.gov.ua

    Президент України відзначив важливість підтримки з боку європейських партнерів курсу нашої держави

    Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено безпекову ситуацію та наголосив на важливості підтримки кожною країною ЄС курсу України. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що президент приділив особливу увагу питанню розвитку безпекової ситуації навколо України, а також окремо ознайомив очільника зовнішньополітичного відомства Іспанії з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в межах «нормандського формату».

    Зеленський відзначив важливість підтримки з боку європейських партнерів курсу нашої держави на деескалацію та досягнення миру. Він також зробив акцент на важливості й актуальності зміцнення оборонної підтримки нашої держави.

    «Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії», – сказав глава держави.

    фото: president.gov.ua

    фото: president.gov.ua

    Президент відзначив солідарність Іспанії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. Водночас Зеленський наголосив на нагальності подальшого активного й результативного поступу України шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції.

    «Розраховую на підтримку з боку Іспанії перспективи нашого членства в Європейському союзі», - підкреслив він.

    Також під час зустрічі глава держави акцентував на тому факті, що візит Хосе Мануеля Альбареса Буено відбувається у дні відзначення 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, і запросив голову уряду Іспанії відвідати Київ з візитом у цьому році.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено вперше відвідує Україну з візитом.

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    Теги: ЄС міністр Іспанія політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський – послу Іспанії: розраховую на підтримку членства України в ЄС