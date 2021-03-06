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    Зеленський призначив 13 голів райдержадміністрацій у 10 областях

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    Документи за підписом глави держави опубліковані в суботу, 6 березня - Зеленський призначив 13 голів райдержадміністрацій у 10 областях
    Документи за підписом глави держави опубліковані в суботу, 6 березня

    Глава держави підписав низку кадрових розпоряджень

    Президент України Володимир Зеленський видав низку розпоряджень про призначення 13 нових керівників районних державних адміністрацій (РДА) в 10 областях.

    Відповідні документи були опубліковані на сайті глави держави в суботу, 6 березня.

    Зокрема, президент призначив:

    • Григорія Ковтуна головою Ніжинської РДА Чернігівської області;
    • Валерію Бандурко головою Черкаської РДА Черкаської області;
    • Ігоря Міклащука главою Уманської РДА Черкаської області;
    • Олександра Коваля головою Рівненської РДА Рівненської області;
    • Родіона Абашева главою Ізмаїльської РДА Одеської області;
    • Ігоря Мухарського головою Миколаївської РДА Миколаївської області;
    • Тетяну Новікову главою Щастинської РДА Луганської області;
    • Віталія Кононова головою Старобільської РДА Луганської області;
    • Романа Власенка главою Сєвєродонецької РДА Луганської області;
    • Олександра Ярощука головою Івано-Франківської РДА Івано-Франківської області;
    • Ігоря Вантюха главою Берегівської РДА Закарпатської області;
    • Андрія Панкова главою Краматорської РДА Донецької області;
    • Степана Кулиняка головою Дрогобицької РДА Львівської області.

    До слова, Зеленський вивів Саакашвілі з ради, що займається містобудуванням.

    Також 1 березня Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА.

    Теги: місцева влада кадрові зміни політика документи Володимир Зеленський президент
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