Зеленський призначив 13 голів райдержадміністрацій у 10 областях
Документи за підписом глави держави опубліковані в суботу, 6 березня
Глава держави підписав низку кадрових розпоряджень
Президент України Володимир Зеленський видав низку розпоряджень про призначення 13 нових керівників районних державних адміністрацій (РДА) в 10 областях.
Відповідні документи були опубліковані на сайті глави держави в суботу, 6 березня.
Зокрема, президент призначив:
- Григорія Ковтуна головою Ніжинської РДА Чернігівської області;
- Валерію Бандурко головою Черкаської РДА Черкаської області;
- Ігоря Міклащука главою Уманської РДА Черкаської області;
- Олександра Коваля головою Рівненської РДА Рівненської області;
- Родіона Абашева главою Ізмаїльської РДА Одеської області;
- Ігоря Мухарського головою Миколаївської РДА Миколаївської області;
- Тетяну Новікову главою Щастинської РДА Луганської області;
- Віталія Кононова головою Старобільської РДА Луганської області;
- Романа Власенка главою Сєвєродонецької РДА Луганської області;
- Олександра Ярощука головою Івано-Франківської РДА Івано-Франківської області;
- Ігоря Вантюха главою Берегівської РДА Закарпатської області;
- Андрія Панкова главою Краматорської РДА Донецької області;
- Степана Кулиняка головою Дрогобицької РДА Львівської області.
До слова, Зеленський вивів Саакашвілі з ради, що займається містобудуванням.
Також 1 березня Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА.