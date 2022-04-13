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    Затримано підозрюваного у стрільбі в метро Нью-Йорка

    Звинувачення висунули 62-річному Френку Джеймсу - Затримано підозрюваного у стрільбі в метро Нью-Йорка
    Звинувачення висунули 62-річному Френку Джеймсу
    фото: Daily Mail

    Зловмисник напередодні розстрілював людей у підземці

    Співробітники поліції Нью-Йорка затримали підозрюваного у стрільбі в метро Брукліна, повідомляє телеканал ABC News.

    Пошуки тривали понад добу, підозрюваним вважається 62-річний Френк Джеймс.

    «Френка Джеймса затримано, його розшукували за стрілянину в поїзді метро в годину пік у Брукліні, – зазначає ABC News. – Щодо нього висунуті звинувачення в терористичному нападі».

    Напередодні уранці чоловік у вагоні поїзда метро одягнув протигаз, застосував димову шашку і почав стрілянину, яку потім продовжив на платформі станції в нью-йоркському районі Бруклін.

    Щонайменше 23 особи отримали поранення.

    Зловмисник утік з місця злочину.

    Нагадаємо, Росія планує підірвати будинки в Криму та Бєлгороді, звинувативши у терактах українців.

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    Теги: росія окупанти метро війна Нью-Йорк Україна чоловік окупація #stoprussia
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    Затримано підозрюваного у стрільбі в метро Нью-Йорка