Затримано підозрюваного у стрільбі в метро Нью-Йорка

Зловмисник напередодні розстрілював людей у підземці

Співробітники поліції Нью-Йорка затримали підозрюваного у стрільбі в метро Брукліна, повідомляє телеканал ABC News.

Пошуки тривали понад добу, підозрюваним вважається 62-річний Френк Джеймс.

«Френка Джеймса затримано, його розшукували за стрілянину в поїзді метро в годину пік у Брукліні, – зазначає ABC News. – Щодо нього висунуті звинувачення в терористичному нападі».

Напередодні уранці чоловік у вагоні поїзда метро одягнув протигаз, застосував димову шашку і почав стрілянину, яку потім продовжив на платформі станції в нью-йоркському районі Бруклін.

Щонайменше 23 особи отримали поранення.

Зловмисник утік з місця злочину.

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