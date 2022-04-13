Затримано підозрюваного у стрільбі в метро Нью-Йорка
Зловмисник напередодні розстрілював людей у підземці
Співробітники поліції Нью-Йорка затримали підозрюваного у стрільбі в метро Брукліна, повідомляє телеканал ABC News.
Пошуки тривали понад добу, підозрюваним вважається 62-річний Френк Джеймс.
«Френка Джеймса затримано, його розшукували за стрілянину в поїзді метро в годину пік у Брукліні, – зазначає ABC News. – Щодо нього висунуті звинувачення в терористичному нападі».
Напередодні уранці чоловік у вагоні поїзда метро одягнув протигаз, застосував димову шашку і почав стрілянину, яку потім продовжив на платформі станції в нью-йоркському районі Бруклін.
Щонайменше 23 особи отримали поранення.
Зловмисник утік з місця злочину.
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