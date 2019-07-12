Зеленський подзвонив Кличку, щоб той заплатив за дніпровські трамваї



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Зеленський вже давно хоче призначити свою людина на посаду голови КМДА Фото: сайт президента

Президент хоче, щоб на тендерах перевагу надавали вітчизняному виробнику

Сьогодні під час візиту в Дніпро президент Володимир Зеленський відвідав об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Спілкуючись із працівниками він отримав скаргу, що міська влада Києва не розрахувалася за поставлені місту трамваї.

Президент відразу ж зателефонував меру столиці Віталію Кличку, передає пресслужба Зеленського.

«Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам», – поскаржився Зеленський по телефону.

Також він розкритикував, що кваліфікаційні умови одного з тендерів були прописані таким чином, що український виробник не може брати в ньому участі.

«Тобто умови прописані під постачання з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас у пріоритеті, ми з вами поспілкуємося окремо», – пообіцяв президент.

Як повідомлялось, 10 липня Віталй Кличко мав зустріч з Володимиром Зеленським, під час якої президент підтвердив чутки про бажання розділити повноваження в управлінні столицею. На посаду голови КМДА Зеленський хоче призначити свою людину.

Нагадаємо, в грудні 2018 року «Татра-Південь» (підприємство, створене на базі «Південмаш») стало переможцем конкурсу на поставку нових трамваїв для «Київпастрансу» довжиною понад 26 метрів і низьким рівнем підлоги. Дніпровське підприємство виграло з ціновою пропозицією 429 млн грн.

На «Татра-Південь» виробляють трьохсекційну модель К-1М6 довжина 26,8 м, розраховану на 267 пасажирів.

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