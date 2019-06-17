Зеленський вважає, що КСУ затягує з рішенням щодо розпуску Верховної Ради



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Президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

Глава держави висловив упевненість, що КСУ ухвалить правильне рішення та підтримає розпуск парламенту

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що КСУ ухвалить правильне рішення та підтримає розпуск Верховної Ради. Про це він сказав журналістам під час візиту в Париж, передає «УНН».

«Давайте подивимося, дочекаємося рішення (КСУ – ред.). Вони й так затягують, мені так здається. Головне, що я не хочу впливати на український суд (Конституційний Суд України – ред.)», - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, що буде, якщо КСУ ухвалить рішення проти розпуску парламенту.

Він висловив упевненість, що КСУ ухвалить правильне рішення та підтримає розпуск Верховної Ради.

«Я гадаю, що ми все робимо по закону, я розпустив Раду по закону і по запиту суспільства. Я думаю, що таке рішення і буде», - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.