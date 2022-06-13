«Подвойте зусилля». Зеленський емоційно звернувся до єврейської спільноти

«Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України»

Президент України Володимир Зеленський закликав єврейську спільноту допомогти Україні зброєю та санкціями проти Росії, щоб подолати російську ненависть до всього українського та до людства загалом. Про це він сказав у зверненні під час Глобального форуму Американського єврейського комітету .

Глава держави наголосив, що 12 червня перелік загиблих за час війни дітей збільшився на 24 прізвища до 287 осіб: в окупованому Маріуполі підтвердили смерть цих дітей, серед них немовлята Максим і Дар’я, які народилися цього року й загинули разом із батьками під завалами будинку, на який російський літак скинув бомбу.

«Скажіть, чому це все відбувається у 2022 році? Це ж не 1940-ві роки. Як могли стати реальністю масові вбивства, катування, спалені міста, фільтраційні табори, які російські військові влаштували на окупованій території, які нагадують концентраційні табори нацистів! Я знаю, що ви допомагаєте нашій державі дуже серйозно, але прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть – ненависть до людства», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що попри жахливі події в минулому Україна залишалася доброю і відкритою, зберігала культурне різноманіття. Натомість Росія спалює навіть церкви Московського патріархату, знищує будівлі грецької громади в Україні, репресує кримських татар в окупованому Криму, знищує пам'ятки єврейського народу.

«Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується і жертви збільшуються... Ви можете використати ще більше свого впливу, бо ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, безпеку, культурне різноманіття від найбільшої хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями», – додав президент.

Раніше в Офісі президента озвучили обсяг озброєння, який Україні потрібен від Заходу, щоб протистояти російським військам.