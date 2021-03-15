Зеленський запросив прем'єра Швеції на святкування 30-ї річниці незалежності України
Президент України провів телефонну розмову з прем’єром Швеції
Володимир Зеленський відзначив, що у межах відзначення 30-ї річниці незалежності Україна планує проведення низки важливих міжнародних заходів
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Політики, зокрема, обговорили боротьбу з коронавірусом в обох державах.
Про це повідомляє сайт президента України.
«Було обговорено ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах та забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами», – йдеться у повідомленні.
Глава держави подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував Стефана Левена про безпекову ситуацію на Донбасі й ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму та Севастополя.
«У межах відзначення 30-ї річниці незалежності України ми плануємо проведення низки важливих міжнародних заходів. Будемо раді вітати вас на інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня у Києві», – сказав Володимир Зеленський і запросив прем’єр-міністра Швеції до участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.
Лідери обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони та перспективи співпраці двох держав у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.
Володимир Зеленський також подякував шведській стороні за підтримку й вагому практичну допомогу Україні в реалізації реформ.
Своє чергою Стефан Левен високо оцінив особисте лідерство Володимира Зеленського у реформуванні та досягнутому прогресі в європейській інтеграції. Сторони також приділили увагу шляхам активізації торговельно-економічної співпраці.
«Наш пріоритет – знайти нові шляхи повернення тенденцій у двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу», – зазначив Зеленський.
Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу запозичення досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.
Стефан Левен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію та взяти участь у форумі пам’яті жертв Голокосту, що має відбутися у жовтні цього року в Стокгольмі.
Нагадаємо, 12 березня президент Володимир Зеленський запросив федерального президента Республіки Австрія Александера Ван дер Беллена відвідати святкування 30-річчя незалежності та приєднатися до ініціативи Кримської платформи.