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    Зеленський запросив прем'єра Швеції на святкування 30-ї річниці незалежності України

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    Президент України провів телефонну розмову з прем&rsquo;єром Швеції - Зеленський запросив прем'єра Швеції на святкування 30-ї річниці незалежності України

    Президент України провів телефонну розмову з прем’єром Швеції

    Володимир Зеленський відзначив, що у межах відзначення 30-ї річниці незалежності Україна планує проведення низки важливих міжнародних заходів

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Політики, зокрема, обговорили боротьбу з коронавірусом в обох державах.

    Про це повідомляє сайт президента України.

    «Було обговорено ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах та забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами», – йдеться у повідомленні.

    Глава держави подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував Стефана Левена про безпекову ситуацію на Донбасі й ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму та Севастополя.

    «У межах відзначення 30-ї річниці незалежності України ми плануємо проведення низки важливих міжнародних заходів. Будемо раді вітати вас на інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня у Києві», – сказав Володимир Зеленський і запросив прем’єр-міністра Швеції до участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

    Лідери обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони та перспективи співпраці двох держав у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.

    Володимир Зеленський також подякував шведській стороні за підтримку й вагому практичну допомогу Україні в реалізації реформ.

    Своє чергою Стефан Левен високо оцінив особисте лідерство Володимира Зеленського у реформуванні та досягнутому прогресі в європейській інтеграції. Сторони також приділили увагу шляхам активізації торговельно-економічної співпраці.

    «Наш пріоритет – знайти нові шляхи повернення тенденцій у двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу», – зазначив Зеленський.

    Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу запозичення досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.

    Стефан Левен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію та взяти участь у форумі пам’яті жертв Голокосту, що має відбутися у жовтні цього року в Стокгольмі.

    Нагадаємо, 12 березня президент Володимир Зеленський запросив федерального президента Республіки Австрія Александера Ван дер Беллена відвідати святкування 30-річчя незалежності та приєднатися до ініціативи Кримської платформи.

    Теги: політика День Незалежності Володимир Зеленський Україна президент
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