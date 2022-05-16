ЄС виділить Україні ще 500 млн євро на зброю

Від початку повномасштабної війни РФ проти України Євросоюз надає допомогу нашій країні

Загальна сума допомоги ЄС Україні вже сягає 2 млрд євро

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодилися надати Україні додаткові 500 млн євро. Таким чином загальна сума європейської допомоги сягає 2 млрд, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок, 16 травня.

«Ми погодилися надати додаткові 500 млн з Європейського фонду миру для доставки зброї. Те, що почалося з 500 млн, тепер наближається до 2 млрд», – заявив Боррель під час пресконференції.

За словами голови дипломатії ЄС, «це лише верхівка айсбергу», оскільки країни-члени ЄС надають Україні допомогу самостійно.

Про плани надати таку додаткову фінансову допомогу Україні Боррель повідомляв минулого тижня.

Як повідомлялося, 16 травня голови МЗС країн Євросоюзу вкотре не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський 16 травня провів переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, в якій закликав пришвидшити надання фінансової допомоги Україні.

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