Зеленського для The Guardian знімав фотограф з Москви



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Фото: facebook.com/arthurbondar

Фотограф з Кривого Рогу, але зараз живе у Москві

Фотосесію президента України Володимира Зеленського для The Guardian провів фотограф Артур Бондар, який мешкає у Москві.

Про це сам Бондар повідомив у Facebook.

«Завжди приємно зустріти щиру та емоційну людину, замість ділової маски політика найвищого рівня. Спасибі велике Володимиру Зеленському за зустріч і приємне спілкування. Не пропустіть у свіжому номері The Guardian Weekend наш матеріал з Володимиром Зеленським, президентом України», – написав Бондар.

Президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош повідомила, Артур Бондар з Кривого Рогу, але зараз живе у Москві.

«А ось і майстер, який робив усі фото для фотосесії нашого президента в The Guardian. У Москві живе. Народився в Кривому Розі», – написала Ярош.

Нгадаємо, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.