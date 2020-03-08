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    Політика

    Зеленського для The Guardian знімав фотограф з Москви

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    Зеленського для The Guardian знімав фотограф з Москви
    Фото: facebook.com/arthurbondar

    Фотограф з Кривого Рогу, але зараз живе у Москві

    Фотосесію президента України Володимира Зеленського для The Guardian провів фотограф Артур Бондар, який мешкає у Москві.

    Про це сам Бондар повідомив у Facebook.

    «Завжди приємно зустріти щиру та емоційну людину, замість ділової маски політика найвищого рівня. Спасибі велике Володимиру Зеленському за зустріч і приємне спілкування. Не пропустіть у свіжому номері The Guardian Weekend наш матеріал з Володимиром Зеленським, президентом України», – написав Бондар.

    Президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош повідомила, Артур Бондар з Кривого Рогу, але зараз живе у Москві.

    «А ось і майстер, який робив усі фото для фотосесії нашого президента в The Guardian. У Москві живе. Народився в Кривому Розі», – написала Ярош.

    Нгадаємо, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.

    фотограф політика президент
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