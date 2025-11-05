Головна Країна Політика
Зґвалтування у Камбоджі? Нардеп Княжицький звернувся до СБУ через атаку фейків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зґвалтування у Камбоджі? Нардеп Княжицький звернувся до СБУ через атаку фейків
Політик закликав СБУ перевірити зв’язки між російськими пропагандистськими сайтами та українськими громадянами
Депутат стверджує, що Медведчук та російські спецслужби розпочали нову медіаатаку проти нього

Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що проти нього триває дискредитаційна кампанія з боку медіаресурсів колишнього народного депутата Віктора Медведчука та Російської Федерації. З відповідним зверненням парламентар звернувся до СБУ, повідомляє «Главком».

За словами депутата, нещодавно на інтернет-ресурсах «Другая Украина» та «Украина.ру» синхронно з’явились повідомлення про те, що він нібито перебуває у міжнародному розшуку за зґвалтування в Камбоджі.

«Ця інформація вже багато разів була спростована ще 10 років тому. Кампанія з моєї дискредитації мала місце у 2015 році, і управлялась з Москви. Для цього Росія через корумповані правоохоронні органи Камбоджі ініціювала фіктивне звернення до Інтерполу, про те, начебто я вчинив зґвалтування в Камбоджі в той день, коли я фактично був у Києві і вів передачу в прямому ефірі. Інтерпол тоді швидко зрозумів фіктивність звернення», – пояснив він.

Політик зазначив, що ресурс «Другая Украина» належить Віктору Медведчуку, тоді як «Украина.ру», офіційно належить федеральному російському агентству «Россия Сегодня».

«Очевидно, що дискредитація українських державних інституцій та політиків є свідомою політикою Російської Федерації як держави-агресора. Повномасштабне вторгнення в Україну мало первісну мету – повалення конституційного ладу України та поставлення на чолі нашої країни зрадників, які керуватимуться з Кремля. Але оскільки це не вдалось, Росія намагається досягнути своїх цілей за рахунок бойових дій на фронті та інформаційних спецоперацій по всій країні, спільна мета яких однакова – дестабілізація країни, та підбурювання окремих представників суспільства до повалення конституційного ладу та ліквідації державних інституцій на користь держави-агресора. Частиною цього плану є інформаційна кампанія проти мене», – зазначив він.

За словами Княжицького, до участі в організації та проведенні провокацій проти нього були залучені також адміністратори деяких українських каналів в Telegram та низка українських блогерів.

«Так, в організації російської операції проти мене взяли участь адміністратори каналів в Telegram «Карточный офис», «Times of Ukraine» та «Insider.UA». Наскільки відомо, цими каналами управляють громадяни України, які перебувають в країні», – додав він.

Депутат наголосив, що Віктор Медведчук має особисту неприязнь до нього. «Ще у 2016 році він звинуватив мене у тому, що я начебто хочу його вбити, і навіть через суд зобов’язав Національну поліцію України відкрити кримінальну справу проти мене. Саме з цим пов’язую цю інформаційну атаку, до якої зазначена особа залучила ресурси ФСБ та української мережі дезінформації, які спільно з російськими спецслужбами намагаються вплинути на суспільні настрої в Україні з метою дискредитації парламентської інституції як частини програми з дискредитації всієї влади в Україні та переконання суспільства в необхідності заміни легітимної української влади будь-яким способом», – каже політик.

Княжицький закликав СБУ перевірити зв’язки між російськими пропагандистськими сайтами та українськими громадянами, які займаються створенням контенту для каналів, які поширювали фейкові дописи про нього. Крім того, депутат вимагає розпочати досудове розслідування про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України, та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

Віктор Медведчук ЗМІ Микола Княжицький

