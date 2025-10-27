Головна Світ Політика
Журнал Time змінив обкладинку після критики Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Журнал Time змінив обкладинку після критики Трампа
фото: Time

Раніше президент США заявляв, що журнал Time розмістив на обкладинці його «найгіршу в історії фотографію»

Журнал Time змінив портрет президента США Дональда Трампа на обкладинці одного з номерів через критику американського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time.

На новій обкладинці глава Білого дому зображений анфас у своєму кабінеті. Він сидить у кріслі із серйозним обличчям, спершись підборіддям на руки. Підпис змінено на «Світ Трампа». На першому ж зображенні президент США дивився вгору з підписом «Його тріумф».

Нова обкладинка журналу Time
Нова обкладинка журналу Time
фото: Time
Стара обкладинка журналу Time
Стара обкладинка журналу Time
фото: Time

Журнал Time опублікував випуск, на обкладинку якого помістив фотографію Трампа, а також виніс на першу шпальту заголовки трьох статей щодо врегулювання війни у Газі: «Його тріумф», «Лідер, якого потребував Ізраїль» і «Як Газа зцілюється». Водночас президент США поки що не коментував нову обкладинку журналу.

Нагадаємо, журнал Time присвятив обкладинку президенту США Дональду Трампу. Обкладинка журналу, датована 10 листопада 2025 року, зображує Дональда Трампа в профіль, злегка піднятого головою і з серйозним виразом обличчя. Він одягнений у темний костюм з червоною краваткою, що контрастує з яскравим небом на фоні. Заголовок «His Triumph» (Його тріумф) передає намір журналу висвітлити Трампа миротворцем, який домігся врегулювання війни у Газі.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що журнал Time розмістив на обкладинці його «найгіршу в історії фотографію». «Журнал Time написав про мене досить хорошу статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію. Вони «видалили» моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і виглядало як плаваюча корона, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?» – написав Трамп.

До слова, Дональд Трамп уперше поділився подробицями свого останнього медичного обстеження, під час якого йому зробили магнітно-резонансну томографію. Політик заявив, що результати виявилися «ідеальними».

Теги: ЗМІ Дональд Трамп

