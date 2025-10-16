Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США
Віткофф: Я часто питаю себе, звідки ці так звані «журналісти» беруть подібну сміховинну нісенітницю
фото з відкритих джерел

Повідомлялося, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф планує піти з посади та зосередитися на власному бізнесі 

У низці медіа з’явилася інформація про нібито відставку спецпредставника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа. Втім, ці повідомлення не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням назаяву Віткоффа у соцмережі Х.

Британське видання Middle East Eye 14 жовтня опублікувало матеріал із посиланням на два анонімні джерела, які стверджували, що Віткофф планує залишити посаду в адміністрації Дональда Трампа. За їхніми словами, причиною начебто стало бажання чиновника зосередитися на власному бізнесі та складний графік регулярних дипломатичних поїздок у регіон.

Однак сам Віткофф категорично заперечив цю інформацію, назвавши її вигадкою.

«Я часто питаю себе, звідки ці так звані «журналісти» беруть подібну сміховинну нісенітницю. Я залучений до мирного процесу як ніколи раніше і продовжую з гордістю служити президенту Сполучених Штатів», – заявив американський спецпредставник.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва «підтримує» рішення президента США Дональда Трампа доручити своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу зосередитися на врегулюванні війни, яку Росія веде проти України. Пєсков високо оцінив Віткоффа, назвавши його «ефективним переговорником». 

Речник Кремля заявив, що в Москві  нібито «підтримують політичну волю США до пошуку шляхів мирного врегулювання».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів про несподівано тривалу зустріч між його спецпосланцем Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зізався, що відправив на переговори людину, яка не мала досвіду у цій сфері. 

Трамп зізнався, що очікував на коротку розмову, але вона перетворилася на багатогодинне спілкування: «Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним, думаючи, що це буде 15−20 хвилин. Віткофф не мав уявлення про Росію чи Путіна. Він не знав багато про політику».

Незважаючи на відсутність у радника відповідних знань, його зустріч із Путіним тривала 5 годин.

Теги: ЗМІ США Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лучін — колишній шеф-кухар італійського ресторану Rose Pistola у Сан-Франциско
Зірковий шеф-кухар став гангстером і пограбував три банки за день
16 вересня, 20:32
Вперше Трамп висунув ідею визнання «Антифи» терористичною організацією у 2020 році
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
18 вересня, 09:32
Президент США заявляв, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Reuters: Намір Трампа повернути Баграм обернеться повторним вторгненням в Афганістан
19 вересня, 07:03
Мета поїздки Келлога до Мінська полягала в пошуку методів припинення війни в Україні
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
30 вересня, 17:09
Плани адміністрації передбачають переорієнтацію програми, призначеної для надання притулку тим, хто тікає від війни та голоду
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
4 жовтня, 10:37
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
13 жовтня, 21:15
Віцепрезидент США наголосив, що росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність
Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні – Венс
28 вересня, 18:36
Справа про тальк стала резонансною для компанії Johnson & Johnson
Johnson & Johnson має виплатити $966 млн за смерть пенсіонерки
9 жовтня, 11:31
Пентагон створив новий спецпідрозділ
Пентагон створив новий спецпідрозділ
11 жовтня, 11:42

Політика

Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США
Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США
Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду
Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі
NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі
Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту
Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua