Кучма пояснив, навіщо допустив до влади Медведчука, Табачника і Януковича

Експрезидент заявив, що антиукраїнська еволюція колишніх соратників була «несподіваною», а їхня подальша «зрада» стала «логічною»

Другий президент України Леонід Кучма пояснив причини, через які він свого часу призначив на високі посади Віктора Медведчука, Дмитра Табачника та Віктора Януковича, які сьогодні в Україні визнані зрадниками та перебувають у Росії. Леонід Кучма зазначив, що у підборі кадрів він завжди робив акцент на ефективності та професійності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

«Табачник і Медведчук відповідали цим критеріям: вони були ефективними бюрократами та поводилися і висловлювались у моїй присутності як державники – інакше я б їх не тримав біля себе», – заявив експрезидент.

Дмитро Табачник був призначений керівником Адміністрації Президента (АП) після перемоги Кучми на виборах, оскільки «працював професійно та ефективно» у виборчих кампаніях. Однак Кучма звільнив його у 1996 році, отримавши докази зловживання новою посадою.

Віктор Медведчук став керівником АП після парламентських виборів 2002 року. Кучма цінував його репутацію провідного юриста та лідерську роль у «оксамитовій революції» у Верховній Раді, яка усунула ліво-комуністичний табір.

Кучма назвав їхню антиукраїнську еволюцію у «роки Януковича» «досить несподіваною і вкрай неприємною». При цьому, їхня подальша пряма «зрада» шоком для нього вже не стала, оскільки була «очікуваною і логічною». Леонід Кучма повідомив, що припинив будь-яке спілкування з обома за багато років до повномасштабного вторгнення та «просто викреслив їх зі своєї пам'яті та життя».

Коментуючи своє рішення у 2002 році внести подання на призначення Віктора Януковича прем'єр-міністром, Леонід Кучма заявив, що не вважає себе відповідальним за те, що «відкрив йому двері у велику політику».

Кучма хотів запропонувати Сергія Тігіпка, але через розклад голосів у Верховній Раді, а також відмову самого Тігіпка, виникла кандидатура Януковича, який мав «непогані результати як донецький губернатор» і був лідером впливової партійної групи.

Кучма був задоволений роботою Януковича на посаді голови уряду, особливо економічного блоку. «Янукович справді був цілком прийнятним прем'єром. І виявився справді жахливим президентом», – підсумував він.

Кучма наголосив, що стримано ставився до президентських перспектив Януковича і навіть закликав його зняти свою кандидатуру під час Помаранчевої революції. «Тож якщо якийсь президент і просував Януковича, то його прізвище не Кучма, а Путін», – заявив експрезидент.

Нагадаємо, ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз прокоментував обставини загибелі В’ячеслава Чорновола у 1999 році. Колишній високопоставлений політик зазначив, що вбивство лідера Народного Руху було «абсолютно безглуздим» і не пов’язане з суперництвом з Леонідом Кучмою на президентських виборах, які проходили в тому ж році. Мороз у інтерв'ю «Главкому» також запевнив, що покійний ексглава СБУ та ексглава уряду Євген Марчук володів усією інформацією про обставини цього злочину. Однак назвати замовників Мороз все одно не може.