Дитяче Євробачення у Грузії стикнулось з серйозними обмеженнями

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Макет сцени та арени конкурсу Дитяче Євробачення-2025
фото: Facebook/junioreurovision

Організатори конкурсу не відкрили акредитацію ЗМІ, яким останнім часом складніше висвітлювати події в країні з політичною кризою

Пісенний конкурс Дитяче Євробачення-2025 пройде в столиці Грузії без акредитованих представників преси. Журналістам та блогерам, які висвітлюватимуть подію, не будуть допомагати в координації з делегаціями для інтерв'ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів пісенного конкурсу.

«Журналістам пропонується звертатися до керівника відділу ЗМІ або відповідної контактної особи з кожної делегації, щоб запросити інтерв'ю з окремими артистами», – повідомили організатори. Повний список контактів для запитів від ЗМІ можна отримати з початку листопада. Причини цього рішення не були докладно пояснені.

Спеціальні акредитації для фанів також надаватись не будуть. Організатори наголосили, що всі охочі побачити конкурс на концертному майданчику повинні будуть купити квитки після старту продажу. Фінал Дитячого Євробачення-2025 пройде 13 грудня в Тбілісі.

Це перший випадок в історії конкурсів Євробачення, коли захід цього формату відбувається без акредитації преси, як присутньої на локаціях, так і онлайн. Лише на Дитячому Євробаченні-2020 через пандемію COVID-19 не всі журналісти могли бути присутніми. Але тоді організатори допомагали в багатьох моментах, зокрема, координації з делегаціями.

Ситуація з акредитацією ЗМІ на Дитяче Євробаченням-2025 збігається з ширшою тенденцією в Грузії щодо обмежень для медіа, іноземних спостерігачів та правозахисних організацій. Іноземним журналістам та медіа непросто отримати доступ або акредитацію на офіційні події.

В Грузії вже є серйозні закони та ініціативи, які обмежують свободу слова та діяльність медіа. Наприклад, закон, згідно з яким медіа, що отримують понад певний відсоток фінансування з-за кордону, мають зареєструватися як «організації, які переслідують інтереси іноземної держави». Партія «Грузинська мрія» (Georgian Dream), правляча сила в країні, активно підтримує такі законодавчі зміни. Вони аргументують це як необхідність забезпечити «прозорість», зменшити «іноземний вплив» тощо.

Раніше «Главком» писав, що оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025.

Дитяче Євробачення у Грузії стикнулось з серйозними обмеженнями
