ЗМІ назвали п’ятірку найзаможніших мерів та керівників областей

Грошові статки Віталія Кличка у 2022 році налічували $8,9 млн

Найбагатшим серед очільників областей та обласних центрів, згідно з деклараціями за 2022 рік, виявився київський міський голова Віталій Кличко. Про це повідомило nv.ua.

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Видання склало ТОП-5 мерів великих міст та керівників обласних адміністрацій, які мали найбільші серед колег грошові статки (з урахуванням їхніх дружин), згідно з деклараціями за 2022 рік.

Перше місце в рейтингу посів мер Києва Віталій Кличко. Його грошові статки налічували $8,9 млн. Водночас очільник столиці дав у борг своєму братові Володимиру 7,14 млн євро та 200 тис. доларів. Також він тримав на банківських рахунках 608,6 тис. євро, 216,6 тис. доларів та 145,3 тис. грн, а в готівці – 59,9 тис. євро, 48,8 тис. доларів та 97,2 тис. грн.

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На другій сходинці – Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА. Його грошові активи становили 2,48 млн доларів. З них 720 тис. доларів, 340 тис. євро та 30,4 млн грн він зберігав у готівці, а 9,88 млн грн, 309,7 тис. євро та 110 доларів – у банках.

Третє місце посів Віктор Шакирзян, виконувач обов’язків голови Рівного та секретар міської ради. Мав 1,39 млн доларів грошових активів. У 2022-му отримав 529,6 тис. доларів, 138,3 тис. євро та 17,5 млн грн у готівці, а також 13,5 тис. грн у банках. Серед грошових активів Шикарзяна також значилося 2,2 млн грн неповернутої поворотної фінансової допомоги, 873 тис. грн заборгованості по договору купівлі-продажу транспортного засобу і 4 тис. заборгованості за договором оренди нерухомого майна. Окрім того, посадовець позичив $25 тис. третій особі.

А його дружина мала $148 тис. готівкою та 8,2 тис. грн на картах.

На четвертму місці опинився мер Дніпра Борис Філатов, який задекларував у 2022-му 897,5 тис. доларів грошових активів. Він тримав у готівці 769 тис. доларів та 430 тис. грн, на картах – 10,4 тис. грн. Його дружина мала 113 тис. доларів готівкою та 8,7 тис. грн на карті.

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Закриває рейтинг Роман Клічук, мер Чернівців. Він задекларував $735,4 тис. грошових активів. У 2022 році Клічук зберігав у банку 3 млн грн, а у готівці – 183,8 тис. доларів, 217,5 тис. євро та 7,8 млн грн. Його дружина на картці тримала 4 тис. грн, а у готівці – 16,5 тис. доларів та 80 тис. грн.

Також чернівецький мер позичив 527 тис. грн громадянину Олегу Романюку.

Нагадаємо, що законодавством України передбачена можливість отримання компенсації за оренду квартири або винайм готельного номера. І чимало народних депутатів користуються такою можливістю. Наразі у деклараціях є відомості про отримання компенсацій щонайменше 38 депутатами.

До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн.

Також повідомлялося, що сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн (для порівняння: у 2021 році статки очільника уряду та його дружини склали 8,11 млн грн).