Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЗМІ назвали п’ятірку найзаможніших мерів та керівників областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ назвали п’ятірку найзаможніших мерів та керівників областей
Кличко очолив рейтинг найбагатших мерів великих міст та керівників обласних адміністрацій
фото: Віталій Кличко/Telegram

Грошові статки Віталія Кличка у 2022 році налічували $8,9 млн

Найбагатшим серед очільників областей та обласних центрів, згідно з деклараціями за 2022 рік, виявився київський міський голова Віталій Кличко. Про це повідомило nv.ua.

Видання склало ТОП-5 мерів великих міст та керівників обласних адміністрацій, які мали найбільші серед колег грошові статки (з урахуванням їхніх дружин), згідно з деклараціями за 2022 рік.

Перше місце в рейтингу посів мер Києва Віталій Кличко. Його грошові статки налічували $8,9 млн. Водночас очільник столиці дав у борг своєму братові Володимиру 7,14 млн євро та 200 тис. доларів. Також він тримав на банківських рахунках 608,6 тис. євро, 216,6 тис. доларів та 145,3 тис. грн, а в готівці – 59,9 тис. євро, 48,8 тис. доларів та 97,2 тис. грн.

На другій сходинці – Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА. Його грошові активи становили 2,48 млн доларів. З них 720 тис. доларів, 340 тис. євро та 30,4 млн грн він зберігав у готівці, а 9,88 млн грн, 309,7 тис. євро та 110 доларів – у банках.

Третє місце посів Віктор Шакирзян, виконувач обов’язків голови Рівного та секретар міської ради. Мав 1,39 млн доларів грошових активів. У 2022-му отримав 529,6 тис. доларів, 138,3 тис. євро та 17,5 млн грн у готівці, а також 13,5 тис. грн у банках. Серед грошових активів Шикарзяна також значилося 2,2 млн грн неповернутої поворотної фінансової допомоги, 873 тис. грн заборгованості по договору купівлі-продажу транспортного засобу і 4 тис. заборгованості за договором оренди нерухомого майна. Окрім того, посадовець позичив $25 тис. третій особі.

А його дружина мала $148 тис. готівкою та 8,2 тис. грн на картах.

На четвертму місці опинився мер Дніпра Борис Філатов, який задекларував у 2022-му 897,5 тис. доларів грошових активів. Він тримав у готівці 769 тис. доларів та 430 тис. грн, на картах – 10,4 тис. грн. Його дружина мала 113 тис. доларів готівкою та 8,7 тис. грн на карті.

Закриває рейтинг Роман Клічук, мер Чернівців. Він задекларував $735,4 тис. грошових активів. У 2022 році Клічук зберігав у банку 3 млн грн, а у готівці – 183,8 тис. доларів, 217,5 тис. євро та 7,8 млн грн. Його дружина на картці тримала 4 тис. грн, а у готівці – 16,5 тис. доларів та 80 тис. грн.

Також чернівецький мер позичив 527 тис. грн громадянину Олегу Романюку.

Нагадаємо, що законодавством України передбачена можливість отримання компенсації за оренду квартири або винайм готельного номера. І чимало народних депутатів користуються такою можливістю. Наразі у деклараціях є відомості про отримання компенсацій щонайменше 38 депутатами.

До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. 

Також повідомлялося, що сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн (для порівняння: у 2021 році статки очільника уряду та його дружини склали 8,11 млн грн). 

Читайте також: Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки
Теги: Віталій Кличко мер декларація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

ЗМІ назвали п’ятірку найзаможніших мерів та керівників областей
ЗМІ назвали п’ятірку найзаможніших мерів та керівників областей
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців
Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців
Особи, які отримали інвалідність з 2022 року, підуть на перекомісію? Нардеп дав роз'яснення
Особи, які отримали інвалідність з 2022 року, підуть на перекомісію? Нардеп дав роз'яснення
Які обмеження Рада готує для ухилянтів: відповідь нардепа
Які обмеження Рада готує для ухилянтів: відповідь нардепа
В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі – Зеленський
В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
29K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
12K
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
8485
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
7154
Вірменія та Азербайджан скасували візит Зеленського
7073
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua