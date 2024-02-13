«Субсидії» для мільйонерів. Які нардепи отримують державну компенсацію за житло
Щонайменше 38 депутатів отримують компенсації за винаймання житла або готельного номера
Законодавством України передбачена можливість отримання компенсації за оренду квартири або винайм готельного номера. І чимало народних депутатів користуються такою можливістю. Наразі у деклараціях є відомості про отримання компенсацій щонайменше 38 депутатами, йдеться в матеріалі «Главкому» «Мільйонери-безхатченки. Список заможних нардепів, що орендують житло за кошт держави».
Згідно із даними у деклараціях, небагатослівний позафракційний нардеп Сергій Магера з Донеччини (за чотири роки – 13 виступів у парламенті) в електронних деклараціях за 2020-2022 роки відобразив 533,6 тис. грн отриманих виплат за оренду житла. У середньому, це близько 20 тис. грн у місяць.
Окремо за вказаний період парламентар отримав 270 тис. грн компенсації вартості проїзду територією країни.
Формально обранець Магера підпадає під законодавчі критерії «безхатченка» – жодної нерухомості у столиці. Тому й оселився цей чоловік у номері на 16 «квадратів», що у парламентському готелі «Київ». Що стосується задекларованого житла сім’ї нардепа, то воно нині залишилося в окупованому Маріуполі (квартира площею 60,4 кв. м – дружини і квартира площею 46 кв. м – ймовірно матері).
На момент одержання перших бюджетних компенсацій (2020 рік) Сергій Магера був офіційним мільйонером – лише на банківському рахунку лежало 23,5 млн грн! І це не рахуючи задекларованої готівки дружини.
Станом на початок 2023 року, нардеп Магера продовжував тримав у банку 21,7 млн грн.
Ще один «важковаговик», нардеп від забороненої в Україні ОПЗЖ Володимир Кальцев відзвітував: у 2019 році отримав 79 тис. грн компенсації за оренду житла в столиці, а у 2022 році – 236,2 тис. грн.
При цьому політик абсолютно не приховував, що є доларовим мільйонером. В е-декларації за 2022 рік Кальцев зазначив, що взяв і позичив одному громадянину $3,59 млн власних коштів.
Мажоритарник-«слуга» із Тернопільщини Володимир Гевко за 2021-2022 роки вибрав 474,5 тис. грн «житлової» компенсації. Він, як і вищезгадані Магера та Кальцев, не має житла у Києві. У декларації політик зазначив оренду столичної квартири площею 62,4 кв. м, яку йому покриває бюджет.
Що цікаво: декларація за 2022 рік нардепа Гевка – майорить контрастом. На фоні невеликої суми компенсацій його накопичення готівкою явно вказують, що депутат не бідує: 1,75 млн грн, $115 тис. і 75 тис. євро. Можна сюди доплюсувати й заощадження дружини обранця – 2,17 млн грн і $40 тис. готівкою.
Ще один іногородній «слуга» Олег Колєв у 2019-2022 роках задекларував 793,6 тис. грн компенсації за житло. Вказав, що перших півтора року жив у готелі «Київ», а потім з’їхав на орендовану квартиру.
Натомість остання декларація політика демонструє фінансову стійкість політика: $134 тис. готівкою і 1,2 млн грн на банківських рахунках.
Інший депутат від партії «Слуга народу», адвокат із Одещини Олександр Ткаченко також відобразив у деклараціях 771,1 тис. грн компенсації за оренду житла протягом 2019-2022 років.
Цікаве спостереження: наприклад, за перший неповний рік роботи (Верховна Рада IX скликання набула повноважень наприкінці серпня 2019 року) молодому обранцю було нараховано 76 тис. грн відшкодувань за оренду житла у столиці. Водночас він засвітив у своїй декларації 3 млн грн готівки.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом.
Коментарі — 0