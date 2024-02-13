Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Субсидії» для мільйонерів. Які нардепи отримують державну компенсацію за житло

Христина Петренко
glavcom.ua
«Субсидії» для мільйонерів. Які нардепи отримують державну компенсацію за житло
Українським законодавством передбачена можливість отримання депутатами компенсацій за оренду житла
фото ілюстративне

Щонайменше 38 депутатів отримують компенсації за винаймання житла або готельного номера

Законодавством України передбачена можливість отримання компенсації за оренду квартири або винайм готельного номера. І чимало народних депутатів користуються такою можливістю. Наразі у деклараціях є відомості про отримання компенсацій щонайменше 38 депутатами, йдеться в матеріалі «Главкому» «Мільйонери-безхатченки. Список заможних нардепів, що орендують житло за кошт держави». 

(для перегляду – натисніть на документ)

Згідно із даними у деклараціях, небагатослівний позафракційний нардеп Сергій Магера з Донеччини (за чотири роки – 13 виступів у парламенті) в електронних деклараціях за 2020-2022 роки відобразив 533,6 тис. грн отриманих виплат за оренду житла. У середньому, це близько 20 тис. грн у місяць.

Окремо за вказаний період парламентар отримав 270 тис. грн компенсації вартості проїзду територією країни.

Формально обранець Магера підпадає під законодавчі критерії «безхатченка» – жодної нерухомості у столиці. Тому й оселився цей чоловік у номері на 16 «квадратів», що у парламентському готелі «Київ». Що стосується задекларованого житла сім’ї нардепа, то воно нині залишилося в окупованому Маріуполі (квартира площею 60,4 кв. м – дружини і квартира площею 46 кв. м – ймовірно матері).

В електронних деклараціях за 2020-2022 роки нардеп Сергій Магера відобразив 533,6 тис. грн виплат за оренду житла
В електронних деклараціях за 2020-2022 роки нардеп Сергій Магера відобразив 533,6 тис. грн виплат за оренду житла
фото: Сергій Магера/Facebook

На момент одержання перших бюджетних компенсацій (2020 рік) Сергій Магера був офіційним мільйонером – лише на банківському рахунку лежало 23,5 млн грн! І це не рахуючи задекларованої готівки дружини.

«Субсидії» для мільйонерів. Які нардепи отримують державну компенсацію за житло фото 1
дані реєстру декларацій

Станом на початок 2023 року, нардеп Магера продовжував тримав у банку 21,7 млн грн.

Ще один «важковаговик», нардеп від забороненої в Україні ОПЗЖ Володимир Кальцев відзвітував: у 2019 році отримав 79 тис. грн компенсації за оренду житла в столиці, а у 2022 році – 236,2 тис. грн.

Доларовий мільйонер, нардеп від забороненої в Україні ОПЗЖ Володимир Кальцев взяв 300 тис. грн компенсації з бюджету
Доларовий мільйонер, нардеп від забороненої в Україні ОПЗЖ Володимир Кальцев взяв 300 тис. грн компенсації з бюджету
фото з відкритих джерел

При цьому політик абсолютно не приховував, що є доларовим мільйонером. В е-декларації за 2022 рік Кальцев зазначив, що взяв і позичив одному громадянину $3,59 млн власних коштів.

«Субсидії» для мільйонерів. Які нардепи отримують державну компенсацію за житло фото 2
дані реєстру декларацій

Мажоритарник-«слуга» із Тернопільщини Володимир Гевко за 2021-2022 роки вибрав 474,5 тис. грн «житлової» компенсації. Він, як і вищезгадані Магера та Кальцев, не має житла у Києві. У декларації політик зазначив оренду столичної квартири площею 62,4 кв. м, яку йому покриває бюджет.

Декларація за 2022 рік Володимира Гевка: готівки – 1,75 млн грн, $115 тис. і 75 тис. євро. Це не завадило депутату брати ще й компенсацію з бюджету
Декларація за 2022 рік Володимира Гевка: готівки – 1,75 млн грн, $115 тис. і 75 тис. євро. Це не завадило депутату брати ще й компенсацію з бюджету
фото: Володимир Гевко/Facebook

Що цікаво: декларація за 2022 рік нардепа Гевка – майорить контрастом. На фоні невеликої суми компенсацій його накопичення готівкою явно вказують, що депутат не бідує: 1,75 млн грн, $115 тис. і 75 тис. євро. Можна сюди доплюсувати й заощадження дружини обранця – 2,17 млн грн і $40 тис. готівкою.

Ще один іногородній «слуга» Олег Колєв у 2019-2022 роках задекларував 793,6 тис. грн компенсації за житло. Вказав, що перших півтора року жив у готелі «Київ», а потім з’їхав на орендовану квартиру.

Іногородній «слуга» Олег Колєв у 2019-2022 роках задекларував 793,6 тис. грн компенсації за житло
Іногородній «слуга» Олег Колєв у 2019-2022 роках задекларував 793,6 тис. грн компенсації за житло
фото: Олег Колєв/Facebook

Натомість остання декларація політика демонструє фінансову стійкість політика: $134 тис. готівкою і 1,2 млн грн на банківських рахунках.

Інший депутат від партії «Слуга народу», адвокат із Одещини Олександр Ткаченко також відобразив у деклараціях 771,1 тис. грн компенсації за оренду житла протягом 2019-2022 років.

Протягом 2019-2022 років Олександр Ткаченко отримав від держави майже 800 тис. грн компенсації за оренду житла у столиці
Протягом 2019-2022 років Олександр Ткаченко отримав від держави майже 800 тис. грн компенсації за оренду житла у столиці
фото: Олександр Ткаченко/Facebook

Цікаве спостереження: наприклад, за перший неповний рік роботи (Верховна Рада IX скликання набула повноважень наприкінці серпня 2019 року) молодому обранцю було нараховано 76 тис. грн відшкодувань за оренду житла у столиці. Водночас він засвітив у своїй декларації 3 млн грн готівки.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом.

Читайте також: Мільйонери-безхатченки. Список заможних нардепів, що орендують житло за кошт держави
Теги: Верховна Рада депутат декларація компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чимало працівників НАБУ відзвітували про дорогі покупки, зроблені за два останні роки
Детективи НАБУ показали свої декларації Е-декларування
17 сiчня, 12:50
Томіо Окамура жестом показав принести йому кави
Переплюнув Фіделя Кастро. Чеський депутат виступав за трибуною 11 годин (відео)
19 сiчня, 11:21
У мережі поцікавилися, скільки коштує айфон депутатки Роксолани Підласи
Екснардеп пояснив, чому недоречно дорікати людям айфоном за 70 тис. грн
20 сiчня, 14:42
Ріші Сунак може втратити свою посаду уже незабаром
У Британії назріла змова проти Ріші Сунака – The Times
25 сiчня, 12:51
Арахамія заявляє, що нині єдності в українському парламенті немає
Депутати втікають із «Слуги народу»: Арахамія назвав кількість заяв на складання мандата
26 сiчня, 11:13
Як повідомляють ЗМІ, у день обстрілу в кафе перебувало багато силовиків
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
5 лютого, 16:15
Раніше НБУ заборонив операції з рублями, але Рада зробила виняток для їхнього одноразового безготівкового продажу
Якщо ви їх ще не спалили: Нацбанк назвав строки обміну російських рублів
7 лютого, 14:43
Середня зарплатня голів громад Київщини складає близько 55 000 грн
Хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню
7 лютого, 12:59
Тищенко носив на куртці шеврон та фоткався із головкомом Залужним
Тищенко висловився про мобілізацію і втрапив у скандал
4 лютого, 16:25

Політика

«Субсидії» для мільйонерів. Які нардепи отримують державну компенсацію за житло
«Субсидії» для мільйонерів. Які нардепи отримують державну компенсацію за житло
Зеленський незабаром може відвідати Париж та Берлін
Зеленський незабаром може відвідати Париж та Берлін
Україна ефективніше протидіятиме атакам російських дронів
Україна ефективніше протидіятиме атакам російських дронів
«Зміни, на які чекав бізнес і громадськість»: внесено законопроєкт про перезапуск БЕБ
«Зміни, на які чекав бізнес і громадськість»: внесено законопроєкт про перезапуск БЕБ
Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі
Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі
До України прибула віце-президентка Бундестагу
До України прибула віце-президентка Бундестагу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Одна країна допоможе НАТО новими артилерійськими боєприпасами великої дальності
27K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
23K
Найменше герцогство Європи ухвалило нове рішення щодо біженців: що зміниться для українців
22K
Чи розуміє Угорщина небезпеку, яка нависла над нею?
20K
Екснардеп Пашинський заявив про обшуки
18K
Норвегія може вирішити долю війни Росії з Україною

Новини

Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua