Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ

Провал приватизації залишає Одеський припортовий завод у законсервованому стані

Аукціон з продажу Одеського припортового заводу знову скасували через відсутність потенційних покупців. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Наталухи, головним чинником провалу торгів стала глобальна політична невизначеність, через яку інвестори побоюються вкладати кошти. Про це пише «Главком».

Наталуха підкреслив, що бізнес навчився прораховувати воєнні загрози та закладати у фінансові моделі втрати від обстрілів чи руйнувань, проте виявився безсилим перед різкими змінами політичної кон'юнктури.

«В контексті економіки це створює майже абсурдний парадокс – ризики війни стали передбачуванішими за ризики політики», – наголосив очільник ФДМ. Зокрема, американські компанії, які раніше гарантували участь у торгах, відклали рішення до завершення проміжних виборів у США, побоюючись зміни курсу власного уряду.

Провал приватизації залишає Одеський припортовий завод у законсервованому стані, що створює значний тягар для бюджету. За даними Наталухи, утримання підприємства коштує державі близько 62 млн грн щомісяця, а подальша доля заводу та його колективу лишається невизначеною до розробки нових антикризових сценаріїв.

Раніше повідомлялося, що потенційні американські покупці Одеського припортового заводу занепокоєні посиленням російських обстрілів України та політичними ризиками. Інвестори регулярно телефонують до Фонду державного майна, щоб з'ясувати безпекову ситуацію в Одесі та перспективи придбання підприємства. Про це розповів голова Фонду Дмитро Наталуха.

За словами посадовця, заводом цікавляться кілька потенційних учасників торгів зі Сполучених Штатів. Їх приваблюють як сам актив, так і його стартова ціна. Водночас останні масовані російські атаки посилили побоювання інвесторів.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Фонд державного майна провів 43 успішні приватизаційні аукціони. Загальна сума переможних пропозицій становила 257,8 млн грн за стартової вартості об'єктів у 79,4 млн грн. У торгах взяли участь 192 учасники, а завдяки конкуренції середня ціна державних активів зросла у 3,24 раза.