Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Наталуха: Тепер наше завдання – передбачити майбутнє ОПЗ
фото: Дмитро Наталуха/Facebook

Провал приватизації залишає Одеський припортовий завод у законсервованому стані 

Аукціон з продажу Одеського припортового заводу знову скасували через відсутність потенційних покупців. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Наталухи, головним чинником провалу торгів стала глобальна політична невизначеність, через яку інвестори побоюються вкладати кошти. Про це пише «Главком».

Наталуха підкреслив, що бізнес навчився прораховувати воєнні загрози та закладати у фінансові моделі втрати від обстрілів чи руйнувань, проте виявився безсилим перед різкими змінами політичної кон'юнктури.

«В контексті економіки це створює майже абсурдний парадокс – ризики війни стали передбачуванішими за ризики політики», – наголосив очільник ФДМ. Зокрема, американські компанії, які раніше гарантували участь у торгах, відклали рішення до завершення проміжних виборів у США, побоюючись зміни курсу власного уряду.

Провал приватизації залишає Одеський припортовий завод у законсервованому стані, що створює значний тягар для бюджету. За даними Наталухи, утримання підприємства коштує державі близько 62 млн грн щомісяця, а подальша доля заводу та його колективу лишається невизначеною до розробки нових антикризових сценаріїв.

Раніше повідомлялося, що потенційні американські покупці Одеського припортового заводу занепокоєні посиленням російських обстрілів України та політичними ризиками. Інвестори регулярно телефонують до Фонду державного майна, щоб з'ясувати безпекову ситуацію в Одесі та перспективи придбання підприємства. Про це розповів голова Фонду Дмитро Наталуха.

За словами посадовця, заводом цікавляться кілька потенційних учасників торгів зі Сполучених Штатів. Їх приваблюють як сам актив, так і його стартова ціна. Водночас останні масовані російські атаки посилили побоювання інвесторів.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Фонд державного майна провів 43 успішні приватизаційні аукціони. Загальна сума переможних пропозицій становила 257,8 млн грн за стартової вартості об'єктів у 79,4 млн грн. У торгах взяли участь 192 учасники, а завдяки конкуренції середня ціна державних активів зросла у 3,24 раза.

Теги: Дмитро Наталуха завод Фонд державного майна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна пожежа на заводі
У Росії уражено унікальний станкобудівний завод і датацентр «Яндекса»
8 жовтня, 03:00
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
1 жовтня, 16:57
АрселорМіттал Кривий Ріг
Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля (інфографіка)
30 вересня, 14:24
Через відсутність реалізації урожай томатів потроху пропадає просто на полі
Тонни помідорів гниють у полі: окупанти знищили підприємство, яке приймало врожай
27 вересня, 20:06
Вночі 26 вересня Сили оборони уразили Ільський НПЗ
Від Москви до Пермі. За тиждень під удари потрапили шість російських НПЗ
26 вересня, 13:31
Завод фармацевтичної компанії «Дарниця» вдруге за кілька днів зазнав російської атаки
Росіяни знову атакували завод фармацевтичної компанії «Дарниця»
26 вересня, 10:28
Підприємство має стратегічне значення для військової логістики Кремля
На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ
26 вересня, 02:30
Попередні атаки вже зупиняли роботу підприємства
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії
22 вересня, 05:30
Московський НПЗ опинився під ударом безпілотників
Момент удару по Московському НПЗ потрапив на відео
20 вересня, 09:39

Економіка

Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
Уряд продасть два великі українські банки
Уряд продасть два великі українські банки
Продаж Одеського припортового. Голова Фонду держмайна розповів, чого остерігаються покупці
Продаж Одеського припортового. Голова Фонду держмайна розповів, чого остерігаються покупці
Україна щомісяця втрачає до $200 млн через блокування морських портів
Україна щомісяця втрачає до $200 млн через блокування морських портів
Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ
Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua