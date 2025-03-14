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«Фактично ухвалене рішення». Стефанішина повідомила, коли Україна стане членом ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Фактично ухвалене рішення». Стефанішина повідомила, коли Україна стане членом ЄС
Стефанішина: Ми в багатьох секторах уже інтегровані в ЄС
фото: РБК-Україна

Стефанішина: Серйозність намірів ЄС можна оцінювати за зусиллями Угорщини із блокування їх реалізації

Україна буде членом Європейського союзу у 2030 році. Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує «Главком» з посиланням на Forbes.

«Україна буде членом Європейського союзу у 2030 році. Це фактично вже ухвалене рішення», – прокоментувала Стефанішина слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що з нинішнім темпом реформ Україна може вступити в ЄС до 2030 року.

Стефанішина зазначила, що на серйозність і реалістичність намірів ЄС вказує те, що бюджет ЄС на 2026-32/33 роки формується з урахуванням членства України: «Серйозність намірів ЄС можна оцінювати за зусиллями Угорщини із блокування їх реалізації. Угорщина зараз намагається активно блокувати включення України в наступний бюджет ЄС».

Як стверджує Стефанішина, Україна ставить собі термін 2027 рік за всіма майбутніми зобов’язаннями перед ЄС, в яких не проситиме перехідних періодів.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що теперішніх зусиль України достатньо, щоб стати членом Європейського Союзу раніше, ніж 2030 року

Раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати датою вступу України в ЄС 1 січня 2030 року. Про це повідомляє «Главком». Пропозицію щодо дати Гітанас Науседа озвучив під час виступу на пленарному засіданні форуму «Підтримай Україну».

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Теги: Ольга Стефанішина Міністерство ТОТ та ВПО Міністерство юстиції Україна Європейський союз Урсула фон дер Ляєн

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