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    Мешканців зруйнованого будинку у Києві евакуйовано (ВІДЕО)

    Мешканці зруйнованого будинку у Києві - Мешканців зруйнованого будинку у Києві евакуйовано (ВІДЕО)
    Мешканці зруйнованого будинку у Києві

    Кияни вранці почули вибухи...

    Сьогодні, 25 лютого 2022 року, у Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожого літального апарату влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

    Мешканців будинку евакуювали на паркінг поруч з домом. Один із мешканців розповів, що відбулося сьогодні вранці:

    До слова, мер столиці Віталй Кличко повідомив про пораненик у будинку по вулиці Кошиця, 7-а.

    «Один з них у важкому стані. Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування», – написав мер.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

    За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

    На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

    Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

    Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

    До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

    Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.


    Теги: Київ бомбардування кияни
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    Мешканців зруйнованого будинку у Києві евакуйовано (ВІДЕО)