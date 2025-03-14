Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підтвердив, що на зустрічі у Саудівській Аравії порушували питання територій

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтвердив, що на зустрічі у Саудівській Аравії порушували питання територій
Зеленський вважає зустріч у Джидді позитивною та однією з найкращих за останні місяці
фото: Офіс президента

«Я вважаю, що питання територій – найважче після питання встановлення режиму тиші»

Під час перемовин з американською делегацією у Саудівській Аравії порушували питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зустріч президента України Володимира Зеленського із журналістами, передає Еспресо.

«Американська сторона вдається у деталі та суть. Наприклад, місто Енергодар... Не можна просто сказати: ось вам станція (ЗАЕС, – ред.), а місто – окремо. Я вважаю, що питання територій – найважче після питання встановлення режиму тиші», – заявив він.

При цьому глава держави наголосив, що всі партнери знають позицію України – ніколи не визнавати окуповані території російськими.

Загалом Зеленський вважає зустріч у Джидді позитивною та однією з найкращих за останні місяці.

«Я загалом вважаю, це найкраща зустріч за кілька місяців, яка була між нашими командами. Або найкращий тон спілкування. І це була абсолютно конструктивна бесіда, з повагою. Це була зустріч стратегічних партнерів. Я хотів би продовження в тому ж напрямі», – сказав президент.

За його словами, Україна зробила перший крок – погодилася на перемир'я. Тепер США та Європа мають дотиснути Росію, аби погодилася вона.

Нагадаємо, «Главком» із посиланням на джерела писав, що Запорізька атомна станція може стати одним із пунктом переговорів України і Росії щодо зупинки війни. Українська влада наполягатиме на відновленні контролю за атомною станцією, і, за даними джерела, ймовірність повернення станції доволі висока

Раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пропагандистські агентства ТАСС та «РИА Новости».

За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Читайте також:

Теги: росія путін Європа Україна окуповані території президент місто влада Офіс президента Енергодар переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним промоутером мирної угоди зараз може бути лише Путін
Перемир’я на 30 днів: що може задумати Путін?
Вчора, 17:13
ППО працює у столиці
У Києві працює ППО
10 березня, 23:50
Вибирайте комплекти adidas в одному тоні
Matching outfits: як створити відповідні образи з брендом adidas?
8 березня, 18:40
Мітингувальники вимагають відставки Фіцо
У Братиславі пройшли масові протести проти уряду Фіцо
8 березня, 02:39
«Дронопад» – це проєкт, започаткований фондом «Повернись живим» у серпні 2024 року
«Дронопад» пришвидшиться: мережа ОККО долучається до боротьби з ворожими безпілотниками
4 березня, 16:32
Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
23 лютого, 12:47
Політика Трампа нагадала колишньому послу США в Японії про Сталіна
Дональд Трамп здійснює мрію Сталіна – The Hill
20 лютого, 20:04
Інформаційна агенція Reuters протягом трьох годин записувала вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві
Правоохоронці припинили стрім агенції Reuters з центру Києва: деталі
18 лютого, 14:32
Письменниця Оксана Забужко
Письменниця Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян
16 лютого, 07:04

Політика

Патріарх Варфоломій, кардинал Паролін: Зеленський провів низку важливих розмов
Патріарх Варфоломій, кардинал Паролін: Зеленський провів низку важливих розмов
Зеленський підтвердив, що на зустрічі у Саудівській Аравії порушували питання територій
Зеленський підтвердив, що на зустрічі у Саудівській Аравії порушували питання територій
«Фактично ухвалене рішення». Стефанішина повідомила, коли Україна стане членом ЄС
«Фактично ухвалене рішення». Стефанішина повідомила, коли Україна стане членом ЄС
Україна і США завершили переговори над угодою про корисні копалини
Україна і США завершили переговори над угодою про корисні копалини
Зеленський пояснив, що означають заяви Путіна про перемир'я
Зеленський пояснив, що означають заяви Путіна про перемир'я
Соратник Порошенка пояснив, чому продовжує користуватися російською мовою
Соратник Порошенка пояснив, чому продовжує користуватися російською мовою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
80K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
21K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
11K
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
6625
Тропічний сад і спа від Dior: який вигляд має найкрасивіший аеропорт світу

Новини

В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Сьогодні, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua