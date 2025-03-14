Зеленський підтвердив, що на зустрічі у Саудівській Аравії порушували питання територій

Зеленський вважає зустріч у Джидді позитивною та однією з найкращих за останні місяці

«Я вважаю, що питання територій – найважче після питання встановлення режиму тиші»

Під час перемовин з американською делегацією у Саудівській Аравії порушували питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зустріч президента України Володимира Зеленського із журналістами, передає Еспресо.

«Американська сторона вдається у деталі та суть. Наприклад, місто Енергодар... Не можна просто сказати: ось вам станція (ЗАЕС, – ред.), а місто – окремо. Я вважаю, що питання територій – найважче після питання встановлення режиму тиші», – заявив він.

При цьому глава держави наголосив, що всі партнери знають позицію України – ніколи не визнавати окуповані території російськими.

Загалом Зеленський вважає зустріч у Джидді позитивною та однією з найкращих за останні місяці.

«Я загалом вважаю, це найкраща зустріч за кілька місяців, яка була між нашими командами. Або найкращий тон спілкування. І це була абсолютно конструктивна бесіда, з повагою. Це була зустріч стратегічних партнерів. Я хотів би продовження в тому ж напрямі», – сказав президент.

За його словами, Україна зробила перший крок – погодилася на перемир'я. Тепер США та Європа мають дотиснути Росію, аби погодилася вона.

Нагадаємо, «Главком» із посиланням на джерела писав, що Запорізька атомна станція може стати одним із пунктом переговорів України і Росії щодо зупинки війни. Українська влада наполягатиме на відновленні контролю за атомною станцією, і, за даними джерела, ймовірність повернення станції доволі висока

Раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пропагандистські агентства ТАСС та «РИА Новости».

За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.