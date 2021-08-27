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    Події в Україні

    Нові тарифи на газ, Зеленський у Молдові. Новини 27 серпня за хвилину

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    Зміни у законодавстві&nbsp;дають змогу постачальнику вимкнути газ і електроенергію, подати до суду на боржника і заарештувати його банківські рахунки - Нові тарифи на газ, Зеленський у Молдові. Новини 27 серпня за хвилину
    Зміни у законодавстві дають змогу постачальнику вимкнути газ і електроенергію, подати до суду на боржника і заарештувати його банківські рахунки
    Фото: glavcom.ua

    «Главком» зібрав головні новини 27 серпня

    Нові тарифи на газ і світло

    Постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення, переважна більшість з них продаватиме газ за ціною до 9 грн за кубометр у річному тарифі.

    У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими. Базові річні фіксовані ціни, як і раніше, будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

    Електронні свідоцтва про шкільну освіту. Що треба знати батькам

    Міністерство освіти України з 1 вересня 2021 року запроваджує електронні свідоцтва про початкову освіту. З 1 вересня весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі. Оригінал електронного свідоцтва зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку.

    Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі, а Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові карантинні заходи у дитячих садках.

    На Донбасі загинув український військовий

    Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли сьогодні українські позиції. В результаті обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.

    Зеленський зустрівся з президенткою Молдови

    Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Президент України також зауважив, що наша країна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.

    Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проєктів.

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    Теги: газ тарифи звання героя Володимир Зеленський Денис Шмигаль
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    Нові тарифи на газ, Зеленський у Молдові. Новини 27 серпня за хвилину