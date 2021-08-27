Нові тарифи на газ, Зеленський у Молдові. Новини 27 серпня за хвилину
«Главком» зібрав головні новини 27 серпня
Нові тарифи на газ і світло
Постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення, переважна більшість з них продаватиме газ за ціною до 9 грн за кубометр у річному тарифі.
У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими. Базові річні фіксовані ціни, як і раніше, будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.
Електронні свідоцтва про шкільну освіту. Що треба знати батькам
Міністерство освіти України з 1 вересня 2021 року запроваджує електронні свідоцтва про початкову освіту. З 1 вересня весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі. Оригінал електронного свідоцтва зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку.
Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі, а Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові карантинні заходи у дитячих садках.
На Донбасі загинув український військовий
Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли сьогодні українські позиції. В результаті обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.
Зеленський зустрівся з президенткою Молдови
Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Президент України також зауважив, що наша країна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.
Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проєктів.
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