Нові тарифи на газ, Зеленський у Молдові. Новини 27 серпня за хвилину

вимкнути газ і електроенергію, подати до суду на боржника і заарештувати його банківські рахунки

дають змогу постачальнику вимкнути газ і електроенергію, подати до суду на боржника і заарештувати його банківські рахунки

Зміни у законодавстві дають змогу постачальнику вимкнути газ і електроенергію, подати до суду на боржника і заарештувати його банківські рахунки

«Главком» зібрав головні новини 27 серпня

Нові тарифи на газ і світло

Постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення, переважна більшість з них продаватиме газ за ціною до 9 грн за кубометр у річному тарифі.

У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими. Базові річні фіксовані ціни, як і раніше, будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Електронні свідоцтва про шкільну освіту. Що треба знати батькам

Міністерство освіти України з 1 вересня 2021 року запроваджує електронні свідоцтва про початкову освіту. З 1 вересня весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі. Оригінал електронного свідоцтва зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі, а Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові карантинні заходи у дитячих садках.

На Донбасі загинув український військовий

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли сьогодні українські позиції. В результаті обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.

Зеленський зустрівся з президенткою Молдови

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Президент України також зауважив, що наша країна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.

Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проєктів.