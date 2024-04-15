Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія створила нове угруповання військ: що про нього відомо

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росія створила нове угруповання військ: що про нього відомо
фото з відкритих джерел

Нове угруповання окупантів вже виконує бойові завдання

Після формування на базі військ (сил) Західного воєнного округу (ЗВО) двох інших округів – Московського та Ленінградського (МВО та ЛВО) продовжується перегрупування військ колишнього ЗВО. Про це пише Інформаційний спротив. 

На базі колишнього угрупування прикриття кордону (УВ «Брянск», УВ «Курск» та УВ «Белгород») створюється угрупування військ (УВ) «Север». Керувати новим УВ буде генерал-полковник А.Лапин (штатна посада – командувач  Ленінградського військового округу).

Зона відповідальності нового УВ «Север» – в межах території Брянської, Курської, Бєлгородської областей РФ. Ймовірно, його основою стануть формування ЛВО, які на даному етапі знаходяться переважно, або у стадії формування, або перегрупування.

На даний момент, до складу УВ «Север», окрім частин та підрозділів зі складу угрупування прикриття кордону, поки передано:

– 11-й армійський корпус (АК), без 7-го окремого мотострілецького полку (омсп), пункти постійної дислокації (ППД) об’єднання розташовані на території Калінінградської області, РФ

– 138-а окрема мотострілецька бригада (омсбр) зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА), ППД – населений пункт Каменка Ленінградської області РФ.

Ймовірно, до складу УВ «Север» також увійдуть визначені формування зі складу 44-го АК (зараз формується у Карелії), скоріш за все й 25-та омсбр (ППД – місто Луга, Ленінградська область РФ)

Орієнтовно, УВ «Север» буде нараховувати:

  • до 46-48 тисяч особового складу
  • 350-360 танків
  • до 860 бойових броньованих машин (ББМ)
  • 940-950 артилерійських систем (АС), починаючи з калібру 100-мм й включно із 120-мм мінометами
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) 110-120 одиниць
  • до 4-6 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу (ПУ ОТРК).

«Частково це вже стягнуто, або протягом найближчого часу планується стягнути на ці тактичні напрямки (Брянський, Курський та Білгородський). Трохи згодом, коли російське командування завершить основний обсяг пересування «туди-сюди» військ зі складу УВ «Север», я спробую дати розподіл, конкретно по формуванням та по напрямкам», – пише Координатор групи ІС Костянтин Машовець.

У відповідності із цією реорганізацією, завершується й  перегрупування військ зі складу УВ «Запад» (війська Московського воєнного округу – МВО). До їх складу увійдуть сили й засоби 1-ї гвардійської танкової армії (гв.ТА), 20-ї та 25-ї загальновійськових армій (ЗВА), які на даний час розгорнуті та діють на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

Читайте також: Битва за Часів Яр: Ворог активно наступає та змінює тактику

Як повідомлялося, російські загарбники використовують на фронті так звану «тактику амеби». Оскільки вони не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими силами всюди і сподіваються, що десь з'явиться шанс. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц, повідомляє ERR.

За словами Мица, це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він розташований недалеко від зони бойових дій. Крім того, на його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

Читайте також: ЗСУ відреагували на статтю The Sun про план знищення Кримського мосту

Раніше повідомлялося, що окупанти випробували нову тактику штурмів у районі Кринок.

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: полковник армія росія росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екстрені служби закрили Шлоссерштрассе в місті Галле: поліція повідомила про загрозу вибуху
У Німеччині чоловік погрожував підірвати будинок із біженцями
8 квiтня, 10:14
На 8-9 квітня Сергій Лавров запланував офіційний візит до Китаю
Офіційний візит міністра закордонних справ РФ до Китаю: аналіз ISW
8 квiтня, 06:38
Більше всіх про введення своїх сил в Україну розповідає президент Еммануель Макрон
Введення військ країн НАТО в Україну – на користь чи навпаки?
7 квiтня, 21:33
За словами речника МЗС, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою
Китай розкрив своє бачення перемовин України з Росією
4 квiтня, 17:53
Маріуполь був зруйнований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Німецькі компанії допомагають РФ відновити окупований Маріуполь
4 квiтня, 07:58
Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає
Удар по об'єктах «Нафтогазу»: ракета пошкодила інфраструктуру підземного сховища
24 березня, 17:35
Ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню
Авіація завдала ударів по 13 районах зосередження окупантів за останню добу – Генштаб
23 березня, 07:35
ГУР зазначає, що на Херсонщині на початку березня окупанти влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців
На окупованих територіях росіяни змушують українців брати участь у «виборах»: які методи використовують
16 березня, 14:18
Перші снаряди можуть зійти з конвеєра заводу в Україні за 15 місяців
Коли Rheinmetall почне виготовляти перші снаряди в Україні: стали відомі терміни
15 березня, 15:43

Події в Україні

Росія створила нове угруповання військ: що про нього відомо
Росія створила нове угруповання військ: що про нього відомо
СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» ППО під Черкасами та Одесою
СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» ППО під Черкасами та Одесою
На Хмельниччині розпочалося будівництво двох блоків на атомній станції
На Хмельниччині розпочалося будівництво двох блоків на атомній станції
У Севастополі повітряна тривога, рух Кримським мостом перекрито
У Севастополі повітряна тривога, рух Кримським мостом перекрито
ЗСУ відреагували на статтю The Sun про план знищення Кримського мосту
ЗСУ відреагували на статтю The Sun про план знищення Кримського мосту
Генштаб Естонії повідомив, до якої тактики вдаються окупанти на фронті в Україні
Генштаб Естонії повідомив, до якої тактики вдаються окупанти на фронті в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
68K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
22K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
20K
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
17K
Стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні
16K
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко

Новини

Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua