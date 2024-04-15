Росія створила нове угруповання військ: що про нього відомо

Нове угруповання окупантів вже виконує бойові завдання

Після формування на базі військ (сил) Західного воєнного округу (ЗВО) двох інших округів – Московського та Ленінградського (МВО та ЛВО) продовжується перегрупування військ колишнього ЗВО. Про це пише Інформаційний спротив.

На базі колишнього угрупування прикриття кордону (УВ «Брянск», УВ «Курск» та УВ «Белгород») створюється угрупування військ (УВ) «Север». Керувати новим УВ буде генерал-полковник А.Лапин (штатна посада – командувач Ленінградського військового округу).

Зона відповідальності нового УВ «Север» – в межах території Брянської, Курської, Бєлгородської областей РФ. Ймовірно, його основою стануть формування ЛВО, які на даному етапі знаходяться переважно, або у стадії формування, або перегрупування.

На даний момент, до складу УВ «Север», окрім частин та підрозділів зі складу угрупування прикриття кордону, поки передано:

– 11-й армійський корпус (АК), без 7-го окремого мотострілецького полку (омсп), пункти постійної дислокації (ППД) об’єднання розташовані на території Калінінградської області, РФ

– 138-а окрема мотострілецька бригада (омсбр) зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА), ППД – населений пункт Каменка Ленінградської області РФ.

Ймовірно, до складу УВ «Север» також увійдуть визначені формування зі складу 44-го АК (зараз формується у Карелії), скоріш за все й 25-та омсбр (ППД – місто Луга, Ленінградська область РФ)

Орієнтовно, УВ «Север» буде нараховувати:

до 46-48 тисяч особового складу

350-360 танків

до 860 бойових броньованих машин (ББМ)

940-950 артилерійських систем (АС), починаючи з калібру 100-мм й включно із 120-мм мінометами

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) 110-120 одиниць

до 4-6 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу (ПУ ОТРК).

«Частково це вже стягнуто, або протягом найближчого часу планується стягнути на ці тактичні напрямки (Брянський, Курський та Білгородський). Трохи згодом, коли російське командування завершить основний обсяг пересування «туди-сюди» військ зі складу УВ «Север», я спробую дати розподіл, конкретно по формуванням та по напрямкам», – пише Координатор групи ІС Костянтин Машовець.

У відповідності із цією реорганізацією, завершується й перегрупування військ зі складу УВ «Запад» (війська Московського воєнного округу – МВО). До їх складу увійдуть сили й засоби 1-ї гвардійської танкової армії (гв.ТА), 20-ї та 25-ї загальновійськових армій (ЗВА), які на даний час розгорнуті та діють на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Як повідомлялося, російські загарбники використовують на фронті так звану «тактику амеби». Оскільки вони не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими силами всюди і сподіваються, що десь з'явиться шанс. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц, повідомляє ERR.

За словами Мица, це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він розташований недалеко від зони бойових дій. Крім того, на його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

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Раніше повідомлялося, що окупанти випробували нову тактику штурмів у районі Кринок.

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.