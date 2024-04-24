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Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних

Ірина Міллер
glavcom.ua
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
Масштабні паводки торкнулися відразу кількох регіонів Росії
фото з відкритих джерел

Краснов пообіцяв притягнути до відповідальності всіх винних у масштабних паводках

Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов назвав незастосування гідрологічної мережі для прогнозування паводків причиною масових повеней у регіонах, пише The Moscow Times. 

«Відсутність достовірної інформації про показники надходження води у відповідальний момент не дозволило запобігти глобальному затопленню територій кількох регіонів. Це стало однією з причин надзвичайної події», - сказав він.

За його словами, він вимагав від міністра природних ресурсів Олександра Козлова та голови Росгідромету Ігоря Шумакова усунути порушення у січні, але вжиті заходи виявилися неефективними. Краснов пообіцяв притягнути до відповідальності всіх винних у масштабних паводках.

«Першочерговим та загальним завданням зараз є надання допомоги постраждалим та ліквідація негативних наслідків. Надалі ми обов'язково досягнемо відповідальності всіх винних», – заявив він.

Нагадаємо, масштабні паводки торкнулися відразу кількох регіонів Росії, найбільше дісталося Оренбурзькій, Курганській та Тюменській областях. На сьогоднішній день затоплено понад 14 тисяч будинків у 30 регіонах Росії. Жертвами повені в Оренбурзькій області стали щонайменше 7 людей.

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На Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини родовища «Добровільне», де видобуток веде «Росатом». Активісти зауважують, що заражена ураном вода могла потрапити до річки Тобол. Про це повідомляє Сибір.Реалії з посиланням на «Агентство».Група регіональної екологічної організації «Фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення» напередодні опублікувала відео. На ньому видно, що весь простір між селами Праця та Знання у Звіриноголівському районі затоплено водою. Саме тут знаходиться «Добровільне».

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Раніше вже повідомляли, що паводки в Росії можуть спричинити епідемію сибірської виразки.

Нагадаємо, у Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

Теги: росія повінь вода

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