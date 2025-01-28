Ексголова Наглядової ради АОЗ стверджує, що Міноборони не може звільнити Безрукову

Джигар: на посаді залишається Безрукова, бо формально Наглядова рада існує, її повноваження ні до кого не перейшли

Ексголова Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Юрій Джигир, якого звільнили з Наглядової ради через підтримку діючої керівниці Марини Безрукової, пояснив ситуацію, що склалася навколо підписання нового контракту з головою дирекції АОЗ. Про це йдеться у статті «Главкома» «Вони забули про війну? Хто переможе у битві за Агенцію оборонних закупівель».

На запитання, чи буде він оскаржувати рішення по своєму звільненню, Джигир відповів, що міністерство має право відкликати з Наглядової ради членів від держави. Але спливає інша проблема. Наглядова рада й надалі є правомочною, бо там юридично лишається три члени – троє незалежних членів ради (Катерина Кузнєцова, Лукаш Столярський та Патрік Аурой). Патрік Аурой формально в ній є, але на засідання не ходить. Поки було четверо працюючих членів ради, то його відсутність ні на що не впливала, бо для кворуму потрібні троє, а для прийняття рішення – більшість з присутніх. Але після звільнення Міністерством оборони двох членів Наглядової ради від держави (Джигира та Тараса Чмута) ситуація змінилася.

«Тобто рада є правомочною, але дисфункціональною – не може зібрати кворум, бо на засіданнях будуть з'являтися тільки двоє. Директора АОЗ вони звільнити у такому складі не можуть. Хіба що Патрік сам припинить свої повноваження, бо рішенням міністра, як нас з Тарасом, його просто так не усунеш. Можливий сценарій – це коли Патрік подає у відставку, і тоді рада з двома членами припинить функціонувати, а всі її повноваження перейдуть до міністерства», – зауважив Джигир.

На запитання, наскільки швидко зможуть призначити членів ради від держави і вирішити проблему відсутності кворуму, Джигир зазначив, що без рішення Кабміну цього зробити не можна, але уряд буде дуже обережним, зважаючи на те, яка напруга створилась навколо АОЗ.

За його словами, поки все лишається, як є, на посаді залишається Безрукова, бо формально Наглядова рада існує, її повноваження ні до кого не перейшли, а контракт з очільницею АОЗ рада нещодавно продовжила. Без рішення ради міністр оборони Рустем Умєров не має права одноосібно звільнити або призначити керівника агенції.

Джигир також зазначає, що міністерство мало всі повноваження і можливості призначити нового голову АОЗ самостійно до створення Наглядової ради: «Але нічого не зробило. Чекали, поки створиться Наглядова рада, і загнали все в такий часовий цейтнот, щоб ми швидко під вказівками приймали рішення. Ми їм казали, що так воно не буде працювати, тепер нам потрібен час. У нас є повноваження та навіть обов’язок проводити аудит», – резюмував він.

Нагадаємо, що 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження контракту з діючої керівницею АОЗ Мариною Безруковою, але Міністерство оборони не погодило новий контракт. 24 січня голова міністерства Рустем Умєров звинуватив керівництво АОЗ у політичних іграх, «зливах» контрактів та інформації, піар-бездіяльності та невиконанні КРІ. Як наслідок міністр ухвалив рішення відсторонити заступника міністра Дмитра Кліменкова та не продовжувати контракт з Мариною Безруковою.

Окрім цього, Міноборони відкликало з Наглядової ради двох представників держави – голову ради Юрія Джигира та відомого волонтера Тараса Чмута. Умєров також назвав нового голову Агенції – керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова.

17 грудня розпочала роботу новообрана Наглядова рада АОЗ, якій, зокрема, доручено вирішувати кадрові питання в агенції. Проте за день до цього, 16 грудня, Міноборони внесло зміни до статутів Агенції та Державного оператора тилу, значно обмеживши повноваження ради в ухваленні рішень щодо призначень на ключові посади.