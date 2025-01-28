Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексголова Наглядової ради АОЗ стверджує, що Міноборони не може звільнити Безрукову

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ексголова Наглядової ради АОЗ стверджує, що Міноборони не може звільнити Безрукову
Юрія Джигира звільнили з Наглядової ради Агенції оборонних закупівель через підтримку діючої керівниці Марини Безрукової
фото з відкритих джерел

Джигар: на посаді залишається Безрукова, бо формально Наглядова рада існує, її повноваження ні до кого не перейшли

Ексголова Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Юрій Джигир, якого звільнили з Наглядової ради через підтримку діючої керівниці Марини Безрукової, пояснив ситуацію, що склалася навколо підписання нового контракту з головою дирекції АОЗ. Про це йдеться у статті «Главкома» «Вони забули про війну? Хто переможе у битві за Агенцію оборонних закупівель».

На запитання, чи буде він оскаржувати рішення по своєму звільненню, Джигир відповів, що міністерство має право відкликати з Наглядової ради членів від держави. Але спливає інша проблема. Наглядова рада й надалі є правомочною, бо там юридично лишається три члени – троє незалежних членів ради (Катерина Кузнєцова, Лукаш Столярський та Патрік Аурой). Патрік Аурой формально в ній є, але на засідання не ходить. Поки було четверо працюючих членів ради, то його відсутність ні на що не впливала, бо для кворуму потрібні троє, а для прийняття рішення – більшість з присутніх. Але після звільнення Міністерством оборони двох членів Наглядової ради від держави (Джигира та Тараса Чмута) ситуація змінилася.

«Тобто рада є правомочною, але дисфункціональною – не може зібрати кворум, бо на засіданнях будуть з'являтися тільки двоє. Директора АОЗ вони звільнити у такому складі не можуть. Хіба що Патрік сам припинить свої повноваження, бо рішенням міністра, як нас з Тарасом, його просто так не усунеш. Можливий сценарій – це коли Патрік подає у відставку, і тоді рада з двома членами припинить функціонувати, а всі її повноваження перейдуть до міністерства», – зауважив Джигир.

На запитання, наскільки швидко зможуть призначити членів ради від держави і вирішити проблему відсутності кворуму, Джигир зазначив, що без рішення Кабміну цього зробити не можна, але уряд буде дуже обережним, зважаючи на те, яка напруга створилась навколо АОЗ.

За його словами, поки все лишається, як є, на посаді залишається Безрукова, бо формально Наглядова рада існує, її повноваження ні до кого не перейшли, а контракт з очільницею АОЗ рада нещодавно продовжила. Без рішення ради міністр оборони Рустем Умєров не має права одноосібно звільнити або призначити керівника агенції.

Джигир також зазначає, що міністерство мало всі повноваження і можливості призначити нового голову АОЗ самостійно до створення Наглядової ради: «Але нічого не зробило. Чекали, поки створиться Наглядова рада, і загнали все в такий часовий цейтнот, щоб ми швидко під вказівками приймали рішення. Ми їм казали, що так воно не буде працювати, тепер нам потрібен час. У нас є повноваження та навіть обов’язок проводити аудит», – резюмував він.

Нагадаємо, що 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження контракту з діючої керівницею АОЗ Мариною Безруковою, але Міністерство оборони не погодило новий контракт. 24 січня голова міністерства Рустем Умєров звинуватив керівництво АОЗ у політичних іграх, «зливах» контрактів та інформації, піар-бездіяльності та невиконанні КРІ. Як наслідок міністр ухвалив рішення відсторонити заступника міністра Дмитра Кліменкова та не продовжувати контракт з Мариною Безруковою.

Окрім цього, Міноборони відкликало з Наглядової ради двох представників держави – голову ради Юрія Джигира та відомого волонтера Тараса Чмута. Умєров також назвав нового голову Агенції – керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова. 

17 грудня розпочала роботу новообрана Наглядова рада АОЗ, якій, зокрема, доручено вирішувати кадрові питання в агенції. Проте за день до цього, 16 грудня, Міноборони внесло зміни до статутів Агенції та Державного оператора тилу, значно обмеживши повноваження ради в ухваленні рішень щодо призначень на ключові посади.

Читайте також:

Теги: Міноборони держзакупівлі Україна озброєння Тарас Чмут Марина Безрукова Юрій Джигир

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зупинка транзиту – це не лише економічне або технічне рішення, а й символ незалежності та геополітичної сили України»
Зупинка транзиту російського газу – геополітична перемога України
6 сiчня, 15:04
Натовп вийшов на вулиці Братислави, аби виступити про політики Фіцо
«Ми не російська ганчірка»: чи стане протест проти Фіцо початком змін у Словаччині?
4 сiчня, 17:07
Триває 1042-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
31 грудня, 2024, 07:44
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20253 бойових броньованих машини
Втрати ворога станом на 10 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 сiчня, 07:40
Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою
Спілка кінематографістів стала на захист Кадочнікової у мовному скандалі
14 сiчня, 16:35
Поліцейські розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок
Нацполіція проводить обшуки в 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону ухилянтами
17 сiчня, 09:36
Під час обшуків виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ
СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії
18 сiчня, 17:52
Кетрін Уайтфорд зробила заяву про УПЦ
У захисників Московської церкви з'явилася нова «ікона» – американська політикиня (відео)
21 сiчня, 20:54
Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн
Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь потрапив до бази «Миротворець»
22 сiчня, 11:46

Політика

Ексголова Наглядової ради АОЗ стверджує, що Міноборони не може звільнити Безрукову
Ексголова Наглядової ради АОЗ стверджує, що Міноборони не може звільнити Безрукову
Зеленський про рішення віддати ядерну зброю України: Це було тупо
Зеленський про рішення віддати ядерну зброю України: Це було тупо
Зеленський зробив нову заяву стосовно демобілізації
Зеленський зробив нову заяву стосовно демобілізації
Ексголова Наглядової ради АОЗ розповів, чому новий контракт з Безруковою підписали без погодження Міноборони
Ексголова Наглядової ради АОЗ розповів, чому новий контракт з Безруковою підписали без погодження Міноборони
Зеленський прибув до Польщі
Зеленський прибув до Польщі
Зеленський звернувся до світу в День пам’яті жертв Голокосту
Зеленський звернувся до світу в День пам’яті жертв Голокосту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
55K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
23K
Державна аудиторська служба провела ревізію «Нафтогазу» і зачепила премії Коболєва
15K
У Києві графіті з Єрмаком, яке розкритикували соцмережі, протрималося близько доби (фото)

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, російський «Шахед» залетів у Білорусь: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua