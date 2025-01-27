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Ексголова Наглядової ради АОЗ розповів, чому новий контракт з Безруковою підписали без погодження Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ексголова Наглядової ради АОЗ розповів, чому новий контракт з Безруковою підписали без погодження Міноборони
Юрій Джигир зауважив, що проєкт рішення щодо продовження контракту Безрукової складався з трьох кроків
фото з відкритих джерел

22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження контракту з діючої керівницею АОЗ Мариною Безруковою, але Міністерство оборони не погодило новий контракт

Ексголова Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Юрій Джигир пояснив ситуацію, що склалася навколо підписання нового контракту з головою дирекції АОЗ Мариною Безруковою. Про це йдеться у статті «Главкома» «Вони забули про війну? Хто переможе у битві за Агенцію оборонних закупівель».

«Проєкт рішення щодо продовження контракту Безрукової складався з трьох кроків. Крок перший – рішення по суті щодо продовження контракту дирекції на 12 місяців. Другий крок – затвердити умови додаткової угоди з керівником, і третій – уповноважити голову ради підписати з ним контракт», – зауважив ексголова Наглядової ради АОЗ.

Юрій Джигир підкреслив, що 21 січня Наглядовою радою було прийнято одноголосне рішення про продовження контракту діючої керівниці АОЗ на 12 місяців. Однак, за його словами, подальший процес затримався через юридичну дискусію щодо умов додаткової угоди, яка стосувалася редакційних правок обсягом у пів сторінки. У результаті до наступних етапів – затвердження угоди та підписання контракту – справа так і не дійшла.

«Хоча рада двічі на день збиралася – зранку та ввечері, ми кілька днів товклися з цими пів сторінками додаткової угоди. У результаті виникла ситуація такої собі «напіввагітності». Таким чином почала виникати загроза, що такими темпами ми не фіналізуємо наше рішення, контракт дирекції закінчиться, а Міноборони може обґрунтовано звинуватити раду у бездіяльності. І змушене буде прямо втрутитися, бо репутація Наглядової ради скомпрометована. Причому наше перше рішення щодо продовження контракту з Безруковою ніхто з членів ради назад відігрувати не хотів», – розповів ексголова Наглядової ради.

Джигир зауважив, що 23 січня рада вирішила поставити на голосування другий і третій пункти (текст додаткової угоди і уповноваження підписати контракт). За текст додаткової угоди і за те, аби уповноважити голову Наглядової ради її підписати проголосувало двоє членів ради (Джигир і Тарас Чмут) з чотирьох із вирішальним голосом голови. 

Після цього голосування і з’явилася офіційна інформація, що Наглядова рада продовжила контракт з нинішньою головою АОЗ.

Юрій Джигир звертає увагу, що Наглядова рада надсилала до Міноборони повідомлення на погодження проєкту рішення згідно з новою версією статуту агенції. За його словами, з міністерства не було жодної реакції:

«Хоча ми зазначили: ось проєкт, який буде розглядатися такого-то числа о такій-то годині. Ми натякали, що якщо вони будуть мовчати, ми рухаємось вперед із голосуванням. Відповіді ми не отримали і під час призначеного засідання домовилися ще раз спробувати достукатися, бо, може, нас з першого разу не зрозуміли. Тобто ми не провели голосування тоді, коли зобов'язувались. Написали другого листа, де, наскільки було можливо в юридичних термінах, прямо вказали, що відсутність відповіді будемо сприймати як мовчазну згоду на погодження нашого проєкту рішення. І знов ніхто нічого не відповів».

Як повідомляє Джигир, після того як Наглядова рада одноголосно ухвалила перше рішення про продовження контракту, воно було надіслане до Міноборони. Тоді у відповідь надійшли заперечення, і міністерство не погодило його: «Але така реакція суперечить навіть новому статуту, бо у ньому передбачається попереднє погодження проєкту, а не постфактум уже прийнятого рішення». 

Нагадаємо, що 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження контракту з діючої керівницею АОЗ Мариною Безруковою, але Міністерство оборони не погодило новий контракт. 24 січня голова міністерства Рустем Умєров звинуватив керівництво АОЗ у політичних іграх, «зливах» контрактів та інформації, піар-бездіяльності та невиконанні КРІ. Як наслідок міністр ухвалив рішення відсторонити заступника міністра Дмитра Кліменкова та не продовжувати контракт з Мариною Безруковою.

Окрім цього, Міноборони відкликало з Наглядової ради двох представників держави – голову ради Юрія Джигира та відомого волонтера Тараса Чмута. Умєров також назвав нового голову Агенції – керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова. 

17 грудня розпочала роботу новообрана Наглядова рада АОЗ, якій, зокрема, доручено вирішувати кадрові питання в агенції. Проте за день до цього, 16 грудня, Міноборони внесло зміни до статутів Агенції та Державного оператора тилу, значно обмеживши повноваження ради в ухваленні рішень щодо призначень на ключові посади.

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Теги: Міноборони політика Марина Безрукова Юрій Джигир

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